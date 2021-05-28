Экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой

На утреннем снимке пара запечатлена лицом друг к другу - Никита сидит, а Даша стоит рядом. При этом шоумен с голым торсом, а девушка - в распахнутой белой рубашке, обнажающей ее уже большой животик.

Квиткова нежно гладит любимого по щеке, а тот обнимает ее за бедра.

Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились после шоу "Холостяк" и ждут появления на свет своего первенца (фото: instagram.com/kvittkova)

По словам экс-Холостяка, они с избранницей делают все, чтобы остаться вместе как можно дольше.

"Любовь навсегда. Возможно ли это? Мы никогда не знаем, что ждёт нас в будущем, но имеем полную власть над своим выбором в данный момент. Мы с Дашей каждый день работаем над нашими отношениями. Делаем все для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь вместе. С каждым днём становимся мудрее и ещё больше сближаемся", - поделился Добрынин.

При этом он отметил, что трудности случаются у всех.



"Бывает ли любовь навсегда? Мы выбираем жить здесь и сейчас. Мы точно знаем, что нет отношений без недопониманий, но уже знаем, как с ними справляться. Мы настолько сильно любим друг друга, что решили разделить свою любовь с нашим малышом. Совсем скоро нас будет больше, как и нашей любви друг к другу", - отметил мужчина.

Раскрыл он и секрет их с Дашей счастливых отношений.



"Залог наших счастливых отношений прост. Поделиться?

Всегда выбирайте сердцем, а не головой.

Умейте слышать своего партнёра.

Ищите компромиссы в спорных вопросах.

Будьте честны, говорите о своих чувствах или обидах.

Цените своего партнера.

Мы хотим, чтобы наша любовь была навсегда. Мы верим, что у нас получится", - рассказал ведущий.