Екатерина Кухар откровенно призналась в сложностях нового сезона Танцы со звездами 2019

Екатерина Кухар продолжает делиться своими эмоциями после второго эфира шоу Танцы со звездами 2019, который прошел 1 сентября. А эфир был действительно насыщенным на эмоции. Проект покинула пара TAYANNA - Игорь Кузьменко, что стало неожиданностью для многих. Позже певица высказалась по поводу своего ухода. Еще позже произошли недопонимания между Кухар и Ириной Билык, которая посчитала “оскорбительным” высказывание прима-балерины во время прямого эфира.

Теперь же Кухар еще раз поделилась эмоциями. И откровенно призналась, что новый сезон популярного проекта станет для нее самым сложным. Дело в том, что со многими его участниками прима-балерина хорошо знакома.

“Новый сезон Танцы со звездами 2019 наверняка станет для меня самым сложным и эмоциональным.... Ведь, многих участников я знаю уже давно и общаюсь очень близко.... А занимая судейское кресло, должна все личные переживания оставлять на втором плане и оставаться профессионалом своего дела. Но все понимают, что победитель должен быть один. Мы свидетели грандиозного конкурса и в нем, как и в спорте, без поражений и потрясающих взлетов не обойтись”, - отмечает балерина.

Также Екатерина обратилась к TAYANNA и Игорю Кузьменко. Судья проекта отметила, что ей действительно жаль, что они покинули “Танцы”.

“TAYANNA и Игорь Кузьменко, мне жаль, что вам пришлось оставить проект так рано. Танюша, мне бы очень хотелось, чтобы ты продолжила участие: ещё больше раскрылась, как самый прекрасный цветок и показала свой многогранный талант! Я от всего сердца желаю грандиозного успеха в твоём новом шоу “ЖВЛ” ! И пусть путь к твоей цели радует только победами!”, - подытожила Екатерина.

Также свой пост Кухар сопроводила фото, на котором позирует в эффектном розовом платье с воланами. Именно в таком наряде она блистала во время второго эфира.

Екатерина Кухар на втором эфире шоу Танцы со звездами 2019 (1 сентября) (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники прима-балерины также поспешили прокомментировать ее новый пост:

“Очень красивый образ”

“Леди в розовом. Вы прекрасны”

“Божественная”

“Обожаю Катюшку - эту хрупкую, маленькую, нежную, но очень мощную женщину”

“Волосы красивые на втором шоу”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами. Певица также посетила второй прямой эфир и вспомнила, как участвовала еще в первом сезоне.