Екатерина Кухар, ОNUKA и MELOVIN откровенно рассказали о первых поцелуях

5 июля более чем в 60-ти странах отмечают День поцелуя. По случаю праздника в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" звезды поделились своими воспоминаниями. Оказалось, для Анны Добрыдневой первый поцелуй стал кошмаром. А вот звездные мужчины до сих пор не могут забыть эти яркие впечатления.

Романтические, страстные и такие, о которых предпочитают забыть. Поцелуй – особое проявление чувств. Иногда эти мгновения запоминаются на всю жизнь, особенно, когда речь идет о первом поцелуе. Однако рассказать о нем готовы не все звезды.

"М-м-м я не скажу, – улыбаясь, говорит актер Алексей Тритенко в программе "Ранок з Україною". – Когда я был в лагере и целовался с вожатой. После этого я понял – вот такой он невероятный взрослый мир!".

Актер Алексей Тритенко

Детские лагеря, как оказалось, такое интересное место! Артем Пивоваров тоже как-то поехал отдохнуть, что до сих пор помнит.

"Первый поцелуй был в лагере. Мне было 12 лет. Почему-то мне было очень страшно, и я стеснялся – было неловко, но девушка была старше, чем я. Она взяла инициативу в свои руки и все было хорошо!" – поделился Артем Пивоваров.

Певец Артем Пивоваров

А вот MELOVIN еще до летнего лагеря не доехал, а целоваться уже научился. Все случилось еще в младшей школе.

"Первый поцелуй был в школе за шкафом в раздевалке. Помню ту девочку, такая светленькая, звали ее, кажется, Ира. Это был тот самый первый поцелуй, такой прямо прикольный", – с улыбкой вспоминает MELOVIN.

MELOVIN

Дальше – еще интереснее. Как быть, когда у супругов воспоминания о первом совместном поцелуе не совпадают... Наш вопрос застал врасплох Екатерину Кухар и Александра Стоянова, премьеров Национальной оперы Украины.

"У меня с мужем первый поцелуй был в Марбелье", – рассказывает Екатерина Кухар в эфире "Ранку з Україною".

Екатерина Кухар

Но у Александра об этом событие в воспоминаниях другая дата.

"Я больше ни с кем не целовался, кроме этой женщины. Мой первый поцелуй с Катей был немного раньше, чем в Марбелье. Не помню где, но раньше – это точно. Она лежала и спала, а я ее поцеловал", – признается Александр Стоянов.

"Хмм... Это интересно! Но главное, мужчины, целуйте своих женщин так, чтобы они это запомнили", – комментирует Екатерина Кухар.

Хотя помнить можно по-разному. ОNUKA вспоминает, как однажды внезапно согласились на свидание, где и произошел ее первый поцелуй.

"Это было очень неожиданно и, наверное, против моей воли, поэтому было довольно странно, но в любом случае это точно запомнилось", – рассказала ОNUKA.

ОNUKA

Но это цветочки. Анна Добрыднева первый поцелуй, как вспомнит, так вздрогнет.

"Переодевалась 500 раз перед тем, как выйти из дома к этому мальчику. И вообще пришла, а он поел лука, зараза. Понимаете?" – комментирует Анна Добрыднева.

Перед темой о поцелуях не устояла и Алена Шоптенко. Обычно, звезда о личной ни слова. Однако в "Ранку з Україною" рассказала о первом поцелуе со своим мужем Алексеем.

"Он был поистине незабываемым. Но открою маленький секрет – я сама его попросила об этом, вот поэтому, конечно, я его запомнила", – рассказала Алена Шоптенко.

Напомним, ранее Екатерина Кухар произвела фурор в сети пластичным фото. Прима-балерина играет Маргариту в балете "Мастер и Маргарита" по Булгакову.