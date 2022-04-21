Ефросинина рассказала, как Киркоров клянчил роли у Зеленского: "прилипало и банный лист!"

Маша Ефросинина рассказала, что Киркоров постоянно выпрашивал у Владимира Зеленского. Теперь же он публично поддерживает Оксану Марченко и требует освободить Медведчука.

Маша Ефросинина говорит, что Филипп Киркоров активно гастролировал и зарабатывал в Украине. Он снимался во многих фильмах "Студия Квартал 95" - производственной компании, одним из основателей которых был Владимир Зеленский.

Теперь же единственное, что выдал Филипп, это требование освободить Медведчука. При этом Киркоров всегда клянчил у Зеленского роли. И под него их специально писали - хоть маленькая, а она была.

"Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, выписывает, вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас".

Он снялся во всех комедиях. Ему хоть и маленькую, но роль писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на ягодицах, потому что его в эту Украину просто манило.

Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освобождение Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматичный. Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", - заявила эмоционально Маша.