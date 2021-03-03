Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стильным весенним look'ом, а также рассказала, что это время года ей особенно нравится. По ее словам, именно весной с ней происходят самые приятные события – дни рождения близких, запуск собственного бренда и проектов.
Своим отношением к новому времени года и фотографиями стильного образа Ефросинина поделилась в Instagram.
Со слов знаменитости, весна является ее любимым временем года.
"С детства весна – мое самое любимое время года! Мне все пахнет свежестью и пробуждением, почему-то именно весной у меня ощущение новой жизни) Дни рождения Тимура и мой весной, моих близких и родных людей также... Получение статуса посла ООН, запуск бренда Mashsh, первый выход "Экзамена", новые телепроекты – все случалось весной :)", – рассказывает телеведущая.
При этом вместе с весной, даже для нее, случаются моменты "откровения" о собственном теле.
"Предпочитаю думать, что весна просто чувствует мою любовь... И сантиметры на талии, которые так уютно жили под худи зимой", – признается Ефросинина.
Маша Ефросинина в весеннем образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонникам понравился и пост, и фотографии знаменитости. Фанаты даже сравнили Ефросинину с цветком:
- Hot look!!! Вдохновляете))
- Весна.
- Мимоза.
- Вы шикарная.
- Наша Первая леди Украины. Во все времена!
- Я обожаю весну! Вот уже сейчас ощущаю пробуждение от зимней спячки!
- Только весна, снова хочется жить и радоваться.
- Вы как мимоза.
Скриншоты (instagram.com/mashaefrosinina)
Стоит отметить, ранее Маша Ефросинина сделала щемящее признание о Крыме.
До этого Маша Ефросинина повеселилась на "отвязной" вечеринке по случаю дня рождения Оли Поляковой.