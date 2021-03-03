ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Новина українською → Среда 03 марта 2021 11:16
Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стильным весенним look'ом, а также рассказала, что это время года ей особенно нравится. По ее словам, именно весной с ней происходят самые приятные события – дни рождения близких, запуск собственного бренда и проектов.

Своим отношением к новому времени года и фотографиями стильного образа Ефросинина поделилась в Instagram.

Со слов знаменитости, весна является ее любимым временем года.

"С детства весна – мое самое любимое время года! Мне все пахнет свежестью и пробуждением, почему-то именно весной у меня ощущение новой жизни) Дни рождения Тимура и мой весной, моих близких и родных людей также... Получение статуса посла ООН, запуск бренда Mashsh, первый выход "Экзамена", новые телепроекты – все случалось весной :)", – рассказывает телеведущая.

При этом вместе с весной, даже для нее, случаются моменты "откровения" о собственном теле.

"Предпочитаю думать, что весна просто чувствует мою любовь... И сантиметры на талии, которые так уютно жили под худи зимой", – признается Ефросинина.

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Маша Ефросинина в весеннем образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонникам понравился и пост, и фотографии знаменитости. Фанаты даже сравнили Ефросинину с цветком:

  • Hot look!!! Вдохновляете))
  • Весна.
  • Мимоза.
  • Вы шикарная.
  • Наша Первая леди Украины. Во все времена!
  • Я обожаю весну! Вот уже сейчас ощущаю пробуждение от зимней спячки!
  • Только весна, снова хочется жить и радоваться.
  • Вы как мимоза.

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Ефросинина в крокодиловых сапогах и желтом платье похвасталась модным весенним look'ом

Скриншоты (instagram.com/mashaefrosinina)

Стоит отметить, ранее Маша Ефросинина сделала щемящее признание о Крыме.

До этого Маша Ефросинина повеселилась на "отвязной" вечеринке по случаю дня рождения Оли Поляковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Маша Ефросинина
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео
Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео