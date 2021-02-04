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Полякова и Никитюк показали правильный "гоп-стиль" на грандиозной вечеринке

Киев, Четверг 04 февраля 2021 11:40
Полякова и Никитюк показали правильный "гоп-стиль" на грандиозной вечеринке
Леся Никитюк и Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Оля Полякова недавно вернулась с отдыха на Мальдивах и "попала с корабля на бал". Дело в том, что звездные друзья королевы ночи устроили ей грандиозную вечеринку-сюрприз в Киеве в честь дня рождения. Собственно, важную дату "королева ночи" отметила еще на островах 17 января, но друзья решили ее удивить.

И им это удалось. На вечеринке был весь бомонд: Андре Тан, Даша Астафьева, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Соня Плакидюк, Екатерина Кухар. Позже звезда отчиталась в Instagram фото, на которых они с Лесей Никитюк показали "правильный гоп-стиль", присев, как модно говорить, "на кортаны".

"Это только начало", - подписала Полякова эффектные черно-белые кадры.

Полякова и Никитюк показали правильный &quot;гоп-стиль&quot; на грандиозной вечеринкеПолякова и Никитюк показали правильный &quot;гоп-стиль&quot; на грандиозной вечеринке

Оля Полякова и Никитюк показали, как нужно "сидеть на кортанах" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники забросали звезд восторженными комментариями:

  • Фотки просто бомбические.
  • Ух ты, какие прикольные.
  • Оля, Ви така активна, що дивишся і самій охота підняти дупцю з дивану.
  • Как жарко у вас там!

Маша Ефросинина в своих Instagram-stories рассказала также, как Олю Полякову заманили на вечеринку-сюрприз. Ей сказали, что она будет выступать на на дне рождения у какой-то именинницы. Она искренне удивилась, когда вышла из гримерки в зал, а там все кричали ее имя и поздравляли с прошедшим днем рождения.

Полякова и Никитюк показали правильный &quot;гоп-стиль&quot; на грандиозной вечеринкеПолякова и Никитюк показали правильный &quot;гоп-стиль&quot; на грандиозной вечеринкеПолякова и Никитюк показали правильный &quot;гоп-стиль&quot; на грандиозной вечеринке

К слову, не так давно Оля Полякова обвинила Наталью Могилевскую в фотошопе.

Также мы писали, что Оля Полякова появилась на публике в довольно шокирующем образе, спросив, что же она отрезала, а что - пришила.

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Новости Украины Стиль жизни вечеринкаОля Полякова

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