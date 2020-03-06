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Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 13:28
Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица пришла на вечеринку в ярком и дерзком наряде

Наталья Могилевская активно следит за модными трендами и не боится экспериментировать со стилем и примерять новые образы. Особенно украинской певице полюбился анималистичный принт, который был чрезвычайно популярен в 2019 году и продолжает оставаться актуальным и в этом сезоне. На днях артистка продемонстрировала яркий “анималье-образ” - платье-миди с леопардовым принтом.

А вот на вечеринку журнала "Натали" Наталья явилась в очень смелом и эффектном наряде настоящей женщины-вамп. Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Могилевская блистала в ярко-синем лакированном плаще на голое тело, а также красных ботфортах на каблуке. Отметим, что синий является одним из самых трендовых цветов этого сезона. Завершают лук вечерний макияж и красиво уложенные локонами волосы.

Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Поздравляю с 25-летием «Натали»! Сегодня была потрясающая вечеринка. Ждите подробности в ближайшие дни, там было много сюрпризов!" - заинтриговала поклонников певица.

Поклонников артистки такой модный выход не оставил равнодушными и они оставили много восхищенных отзывов.

  • Класссс, супер
  • Стильная
  • Хороша
  • Красота какая
  • Стиляга
  • Наталочко! Ви-прекрасно виглядаєте!) Як завжди!
  • Стильненько!!!!!
  • Красотка
  • Вау!!
  • А сапоги)))
  • неземная красота
  • Вы Богиня!
  • Супер девчонка, красотка!!!!
  • Вау! Яркая, эффектная, супер!
  • Як завжди, бездоганна

Эффектный выход: Наталья Могилевская поразила смелым образом в лаковом плаще и ботфортах

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская в роскошном платье похвасталась стройными ножками.

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