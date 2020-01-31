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Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.01.2020 - 14:51
Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020
Шакира и Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певицы готовы к выступлению

Дженнифер Лопес вскоре предстоит без преувеличения одно из самых важных выступлений в ее карьере. 50-летняя звезда примет участие в шоу в честь СупрБоула. Событие состоится уже совсем скоро – 2-го февраля. И между изнуряющими репетициями дива старается рассказывать о грядущем концерте и показывать свои новые образы. На днях Лопес уже продемонстрировала стильный лук на каждый день, который дополнила сияющим макияжем в нейтральных тонах. А сегодня, 31-го января, показала более яркий, сценический.

Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020Джей Ло и Шакира (фото: instagram.com/shakira)

Накануне звезда вместе со своей "напарницей" по сцене – колумбийской певицей Шакирой – посетили пресс-конференцию. Здесь обе красотки ответили на все вопросы и, разумеется, показали себя во всей красе.

Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020Дженнифер на пресс-конференции (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер надела белоснежный костюм от Azzedine Alaia: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ. Дополнили его босоножки Jimmy Choo. Такой наряд не только оттенил ее смуглую кожу, сделав зрительно на несколько лет моложе. Но и подчеркнул пышную грудь 50-летней красавицы, ее точеные руки и железный пресс. Волосы ее зачесаны на одну сторону и уложены мягкой волной. А макияж певица предпочла в своих любимых оттенках, которые ей так к лицу – бежево-коричневых. На одном фото она держит в руках свой любимый "аксессуар" – "бриллиантовую" чашку. На другом взяла в руки бейсбольный мяч.

Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020Певицы ответили на вопросы о шоу (фото: instagram.com/shakira)

Шакира, которая также будет выступать в этот вечер, "засветилась" в более простом образе. Певица выбрала черные джинсы-скинни, футболку с розами на груди, а завершили лук белые ботильоны Kenneth Cole. 42-летняя звезда просто светилась от счастья и гордости.

Эффектные и счастливые: Дженнифер Лопес и Шакира блистают на пресс-конференции Super Bowl 2020

Образ певица выбрала достаточно простой (фото: instagram.com/shakira)

"Это очень волнительно. Этот момент является примером того, что все возможно, независимо от того, насколько велики ваши мечты. Латинская культура уникальна и разнообразна, и мы действительно гордимся этим", – сказала Шакира.

Также обе отметили, что хотят своим выступлением почтить память баскетболиста Коби Брайанта, который недавно погиб в авиакатастрофе.

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