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Королева гламура: Дженнифер Лопес показала, как создать трендовый сияющий макияж на каждый день

Lite » Красота 31.01.2020 - 09:31
Королева гламура: Дженнифер Лопес показала, как создать трендовый сияющий макияж на каждый день
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Блеск всегда уместен!

Дженнифер Лопес и блеск – понятия практически синонимичные. Звезда обожает сияющие сценические наряды и платья на выход. Элементы бриллиантового свечения она привносит и в повседневную жизнь. Чего только стоит ее знаменитая чашка, сплошь усыпанная переливающимися камнями! К слову, она стала главной деталью нового ролика для Hard Rock Hotels с участием знаменитости. Разумеется, в макияже Джей Ло также предпочитает глянцевые текстуры матовым. Причем она умеет сделать так, то блеск выглядит натурально и уместно не только на сцене, но и в повседневной жизни. Берем пример!

Королева гламура: Дженнифер Лопес показала, как создать трендовый сияющий макияж на каждый день

Дженнифер предпочитает блеск во всем (фото: instagram.com/jlo)

Последние фото в микроблоге знаменитости посвящены именно такому макияжу. 50-летняя звезда для выхода в свет сделала мейк-ап в натуральных оттенках. Для глаз она выбрала легкие коричнево-бронзовые smoky eyes, растушеванные вместе с золотистыми тенями. Интересная деталь: минимум акцента на ресницы.

Губы же Лопес подчеркнула бежевым карандашом, а сверху нанесла нейтральный блеск. Брови певица предпочла также не четко прорисованные, а максимально натуральные. Скулы она подчеркнула персиковыми румянами. А затем прошлась по всей коже золотистым хайлайтером. К слову, такой макияж не только сделал образ гламурным и стильным, но и зрительно «убавил» лет и без того вечно молодой певице.

Королева гламура: Дженнифер Лопес показала, как создать трендовый сияющий макияж на каждый деньКоролева гламура: Дженнифер Лопес показала, как создать трендовый сияющий макияж на каждый деньДженнифер Лопес показывает трендовый макияж (фото: instagram.com/jlo)

Стоит отметить, что такой мейк-ап отлично подойдет практически всем типажам внешности. А еще – благодаря нейтральности – дополнит любые образы, как кэжуал, так и деловой или же вечерний. Дженнифер в этот раз выбрала повседневную «классику». Вспомнив о своих корнях, она примерила белую футболку с надписью Bronx Girl Magic, дополнив ее крупными серьгами-кольцами.

Напомним, сейчас певица активно готовится к выступлению на СуперБоуле и практически все время посвящает репетициям. В перерывах же она старается уделить время самым близким – любимому мужу и детям. Которые, к слову, навещают ее на тренировках.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес
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