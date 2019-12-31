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Джонни Депп воссоединился с экс-женой и детьми: детали встречи

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 13:52
Джонни Депп воссоединился с экс-женой и детьми: детали встречи
Джонни Депп (скриншот youtube)

Депп даже остался немного дольше в Париже, чтобы провести больше времени с экс-любимой

Как известно всемирно известный голливудский актер Джонни Депп расстался с актрисой и певицей Ванессой Паради еще 5 лет назад. Однако как выяснилось, они остались близкими людьми. На днях стало известно, что 56-летний актер улетел в Париж с важной “миссией”. Именно в “городе любви” живут его дети (дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джон Кристофер (Джек) Депп III) со своей мамой и экс-возлюбленной Деппа — 47-летней Ванессой Паради. Актер остановился в одном из роскошных отелей. А вот Рождество отпраздновал в кругу большой семьи - с детьми и Ванессой, что сразу же вызвало волну восторга у поклонников пары. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что ведущий актер легендарных “Пиратов Карибского моря” и певица были вместе 14 лет! Однако все это время пара жила в гражданском браке - официально они так и не расписались. Несмотря на это, у Ванессы и Джонни родились двое детей. Лили-Роуз Депп уже 20 лет и она одна из самых востребованных моделей. 17-летний Джек еще учится и “ищет себя”.

Джонни Депп воссоединился с экс-женой и детьми: детали встречи

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Джонни Депп воссоединился с экс-женой и детьми: детали встречи

Одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса рассталась в 2012 году. После Джонни официально женился на актрисе Эмбер Херд. И это стал его “провальный” брак. Он не только не принес актеру счастье, но также вылился в затяжной судебный процесс. Да и вообще, 2019 - был крайне непростым годом для Деппа. Судебные тяжбы с Эмбер Херд так и не прекращаются. Также в этом году актер разорвал новые отношения - с российской танцовщицей Полиной Глен. Не удивительно, что 56-летнему “пирату” захотелось семейного счастья.

Может быть, только сейчас Депп наконец понял, что нет ничего лучше спокойствия в кругу семьи. Именно поэтому он провел Рождество в доме Ванессы вместе с детьми. Актер посетил и кабаре-шоу Le Lido в столице Франции.

Кстати, актер не уехал домой после Рождества, а задержался в Париже, чтобы провести больше времени с сыном и дочерью.

Впрочем, рассчитывать на возобновление отношений между Деппом и Паради вряд ли стоит. Вот уже несколько лет актриса счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри, о романе с которым стало известно в ноябре 2016 года: бельгийский журнал Voici опубликовал фотографию, сделанную во время романтического уикэнда пары. В июле 2018 года Паради и Беншетри поженились.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм удивила мужа на Рождество сразу двумя детскими подарками. Однако экс-футболист явно не против такого сюрприза.

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Новости Украины семьяДжонни ДеппВанесса Паради
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