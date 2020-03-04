Дженнифер Лопес превратилась в "бодибилдершу" и засветила формы в облегающем костюме

Дженнифер Лопес — идеальный пример для подражания не просто в вопросе образов, а стиля жизни в целом. Уже этим летом всемирно известной латиноамериканской исполнительнице исполнился 51 год! Однако Джей Ло больше 35 не дашь! Лопес выглядит роскошно для своего возраста. И красотка не скрывает: ее пролельефеные спортивные формы — результат ежедневного труда. Дженнифер строго следит за питанием и режимом дня. А тренировки для нее — святое. В чем дива позволила поклонникам ще раз убедиться.

На днях папарацци вновь подловили Джей Ло на улицах Майами. Лопес уже по хорошей традиции направлялась в спортзал. При этом раз за разом исполнительница предстает перед камерами в разных спортивных образа. Все же Джей Ло знает, что на подходе в зал ее всегда ждут папарацци. Поэтому даже на тренировки красотка приходит стильной и ухоженной.

Скриншоты поста: instagram.com/jlovetru

И вновь Дженнифер поразила спортивными формами, которым даже мужчины могут позавидовать.

На тренировку Лопес пришла в облегающих красных лосинах, которые во всех деталях позволяют рассмотреть пышные формы своей обладательницы. Стальной пресс красотки оголяет белоснежный топ с глубоким декольте. На ножках — удобные белые кроссовки. Позаботилась Джей Ло и об аксессуарах. Все необходимое Лопес несет в красной стеганой сумочке. В ушах — кольца-хулахупы. На левой руке — широкий золотой браслет. А от солнца певицу защищают массивные очки. Волосы, как обычно, Лопес собрала в гладкий пучок на затылке.

Однако на этот раз поклонники певицы не смогли обойти стороной ее сильные, рельефные руки.

Скриншоты поста: instagram.com/jlovetru

Многим известна проблема, как тяжело бывает бороться с дряблыми руками. Из-за чего их приходится прятать под длинными рукавами. Лопес эта проблема не грозит. Ее накачанным бицепсам явно завидуют многие мужчины.

В своем блоге в сети TikTok Джей Ло показала, как проходит ее тренировка для рук. Спортивной красотке помогает тренер. Но по напряжению мышц Дженнифер видно, что она работает с немалым весом. И результат того однозначно стоит.

Видео: instagram.com/jenniferlopez_planet

Многие поклонники Джей Ло пытаются рассекретить ее “чудо-диету”, которая помогает ей в свои 50 лет выглядит на 35. Однако, как оказалось, секрет ее стройной фигуры довольно прост. Часы интенсивных тренировок в спортзале дают свои положительные результаты.

Кстати, ранее сеть облетели другие фото Лопес в пестром костюме от Versace. Лопес выбегала из машины, когда ее тут же подловили папарацци. На Дженнифер были облегающие брючки, в которые заправлена рубашка. Отдельного внимания заслуживает тропический принт — это тренд лета 2020.

Скриншоты поста: instagram.com/meh.del

Кроме того, в платье от Versace с точно таким же культовым принтом Лопес появилась на музыкальной премии Grammy в 2000-м году. Платье стало одним из самых обсуждаемых в истории церемонии.

Дженнифер Лопес в платье Versace, 2019 и 2000 год!

"Миллионы людей зашли в Интернет, чтобы увидеть Дженнифер в легендарном платье, что сделало его одним из самых популярных поисковых запросов для Google в то время. Эпический внешний вид красной ковровой дорожки и создаваемый им азарт вдохновили команду на создание Google Images. В этом сезоне Versace и Google сотрудничают, чтобы отпраздновать двадцатилетие легендарного момента в истории моды и Google", — сообщалось как-то на страничке Versace.

Из-за чего в 2019 году итальянский Дом моды решил реанимировать и культовое платье Джей Ло, и полюбившийся тропический принт.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес в полупрозрачном спортивном костюме показала рельефное тело.