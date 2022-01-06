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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодно

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 18:32
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодно Джастин Тимберлейк и Джессикв Бил (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Отношения секс-символа Америки и талантливой актрисы начались в феврале 2007-го года. Случайно встретившись на вечеринке, Джастин и Джессика больше надолго не расставались. Если не считать несколько месяцев в 2011-м, после которых их, как магнитом, притянуло с еще большей силой, и они поженились. Спустя несколько лет у супругов родился первенец – сын Сайлас.

За этот период пара заслужила статус одной из самых крепких и романтичных в мировом шоу-бизнесе. Хотя периоды конфликтов, кризисов и испытаний на прочность у них также случались.

Один из самых громких конфликтов произошел в 2019-м, когда певца заподозрили в романе с актрисой Алиши Вейнрайт. Джастин уверял, что ничего, кроме дружбы, их не связывало. И обвинял во всем алкогольное опьянение. Джессика же была просто потрясена и отказывалась комментировать ситуацию.

Дело могло закончиться разводом, и Джастин, который, по словам инсайдера, больше всего на свете боялся потерять семью и жену, принял срочные меры. Певец сделал публичные извинения перед женой и сыном. А также стал демонстрировать свою преданность и любовь Бил.

"Я нацелен на то, чтобы быть лучшим мужем и отцом, насколько это возможно", – сказал Тимберлейк. И кажется, ему это удалось! В сентябре прошлого года на свет появился их второй сын Финеас. И с тех пор супруги вновь неразлучны.

Предлагаем полюбоваться общими фото знаменитостей, которые кого угодно заставят поверить в любовь.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодно

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – идеальная пара, которая заставит поверить в любовь кого угодноДжастин Тимберлейк и Джессикв Бил (фото: instagram.com/justintimberlake; instagram.com/jessicabiel; Getty Images)

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