Джаред Лето со своей русской возлюбленной и мамой впервые за долгое время появился на публике

Певец и актер Джаред Лето - “человек-загадка”. Он не только впечатляет поклонников своей внешностью (в 48 лет Джаред умудряется выглядеть на 20 лет моложе), но также просто-таки мастерски скрывает свою личную жизнь от посторонних взглядов. Как известно, Лето уже более 5-ти лет встречается с 25-летней моделью из России - Валери Кауфман. Но только представьте, что за все это время парочку видели всего несколько раз вместе! Их появления можно пересчитать буквально по пальцам. В СМИ отмечают, что в последний раз папарацци удавалось подловить Лето и Кауфман в 2017 году. “Официальных данных” в светских хрониках о них еще меньше. Что тут скажешь, мистика какая-то!

Буквально вчера, 19 февраля поклонники актера получили долгожданные кадры с возлюбленной. Правда, опять-таки от папарацци. Парочку заметили на улицах Лос-Анджелеса. Более того, на прогулке с сыном и его пассией также была мама Джареда - Констанс Лето. В американских СМИ отмечают, что все втроем они отобедали в заведении Joan's On Third.

Джаред Лето с возлюбленной и мамой (скриншот поста: instagram.com/choteametv)

Одета парочка была весьма повседневно. Джаред выбрал черную футболку с символом его группы - Thirty Seconds to Mars, черные спортивные штаны и кроссовки. Его избранница вышла в свет в белом мини-платье с цветочным принтом. На плечи Валерия набросила черный кардиган. Открытые босоножки эффектно дополнили образ длинноногой красотки.

Скриншоті поста: instagram.com/ho_ly_guacamole

По недавнему выходу журналисты сделали вывод, что Джаред уже вывел отношения с Валери на новый уровень. Певец и актер познакомил модель с матерью.

Забавно, что поклонники пары уже успели отметить сходство во внешности матери Лето и его любимой. Валери похожа на Констанс во многом: от стиля одежды до прически. Как говорят, мужчина подсознательно склонен выбирать избранницу, похожую на свою мать.

Отметим, что слухи о том, что солист “30 Seconds To Mars” Джаред Лето и российская модель Валери Кауфман начали встречаться появились еще в 2015 году. При этом до сих пор официально пара свои отношения так и не подтвердила, но время от времени попадает в объективы папарацци.

Валери Кауфман (фото: instagram.com/valerykaufman)

Модель Валери Кауфман родилась в Москве в 1995 году. Кстати, Джаред Лето старше своей возлюбленной на 23 года. По словам Валери, она с самого детства определила для себя, что ее ждет публичная творческая жизнь. Девушка сама отправляла свои фото в модельные агентства Нью-Йорка. С ней связались представители Tom Ford, пригласили в Нью-Йорк на, подписание контракта, после чего карьера россиянки пошла в гору.