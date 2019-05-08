Джамала умилила фото годовалого сына в национальном грузинском костюме: "Настоящий джигит"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала продолжает отдыхать в Грузии

Джамала продолжает умилять поклонниками различными фото своего маленького сыночка – Эмир-Рахмана. Отметим, что как только мальчику исполнился один год (а произошло это 27 марта), его звездная мама сразу же стала публиковать десятки фото и видео с сыночком. До этого Джамала принципиально не показывала лицо сына. Впервые личико мальчика певица показала как раз во время празднования дня его рождения. Тогда певица буквально опубликовала целый фотоальбом.

А недавно на своей instagram-страничке Джамала показала новое фото с сыном. На снимке малыш одет в национальный грузинский костюм чоха. При этом торжественный – полностью белого цвета. Мальчик смотрится в таком наряде очень мужественно, несмотря на свой ну очень юный возраст.

"Настоящий джигит", - лаконично подписала снимок исполнительница.

Следует подчеркнуть, что выбор такого костюма возник не просто так. На данный момент Джамала находится с семьей в Грузии, где не только отдыхает, но также и работает – записывает новые песни, встречается с музыкантами, и вообще вдохновляется.

Сын Джамалы в национальном грузинском костюме (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, буквально в первый день поездки Джамала растрогала романтичным фото с мужем в Грузии.

Ну а позже певица поспешила опубликовать множество ярких снимков с долгожданного отпуска. Джамала прогулялась по улицам Тбилиси – столицы Грузии. Сделала много снимков на фоне достопримечательностей, встретилась с друзьями.

"Добре там, де нас немає. А де ми є — ще краще!" – подписал фото Джамала

Весенняя Джамала в Грузии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала похвасталась музыкальными талантами годовалого сыночка. Певица опубликовала видео, на котором ее сынок пытается играть на пианино.

А еще раньше Джамала восхитила танцевальными талантами сына.