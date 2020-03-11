Джамала, Тарас Тополя и другие звезды признались, сколько денег тратят в месяц

Джамала с семьей (фото: nstagram.com/jamalajaaa)

Вопрос о том, куда деваются деньги, также знаком успешным и знаменитым артистам. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, звезды рассказали о своих месячных бюджетах.

Супруги Alyosha и Тарас Тополя воспитывают двоих детей, и именно с ними, говорит солист группы «Антитела», связана большая статья расходов в семье.

«Например, это поход в субботу в шопинг-мол. Ты просто достаешь карточку и пикаешь, пикаешь. Затем тебе приходит минус N десятки тысяч гривен», – говорит Тарас Тополя в интервью «Зірковому шляху» и добавляет, что транжирой себя не считает, а ко всем покупкам относится взвешенно. И если и тратит кругленькую сумму на детей, то только для их пользы. А одним из самых последних капиталовложений семьи стала домашняя библиотека, для которой часть детских книг приобрели, а часть перевезли из библиотеки матери певца. В общей сложности, в месяц семья Тополи тратит где-то 2 тысячи долларов.

Три тысячи долларов – столько в среднем требуется семье Джамалы в месяц. При этом даже эти расходы супруги делят на двоих. На себя певица тратит немного – в одних босоножках может проходить 5 лет.

«Я не покупаю очень часто обувь. Потому что если у меня есть достаточно, то не буду покупать такие же, – говорит Джамала. – Муж отвечает за полный холодильник. Какие-то детские вещи покупаю я, но не очень часто».

Маша Ефросинина экономит на вечерних платьях, потому что ее статус позволяет принимать их в подарок. Зато раскошеливается на достаточно банальные вещи – оплату счетов и обучение детей. Сколько это получается в месяц, Ефросинина умалчивает, мол, все можно посмотреть в декларациях. Муж телеведущей Тимур Хромаев действительно исправно заполняет ежегодные декларации, из которых видно, что у супругов задекларированы квартиры, земельные участки, картины, автомобили и ювелирные изделия.

Расходы на еду и одежду – основные в бюджете дизайнера Жана Грицфельдта. Сейчас в месяц он тратит около 3-х тысяч долларов. Свою расточительность Жан списывает на... ретроградный Меркурий.

«Зимой ты больше покупаешь себе мороженого, заедаешь этот ретроградный Меркурий. Когда немножко депрессия, когда надо себя побаловать какой-то новой одежкой от Жан Грицфельдт. Это немножко больше расходы. Но, если сесть на диету, то можно и за тысячу уложиться», – рассказал дизайнер в эфире канала «Украина».

Певица Гайтана откровенно заявляет: она – транжира. Еда, товары для дома – вот первое, куда пускается семейный бюджет.

«Я такая транжира, всегда трачу деньги. Что-то покупаю в интернете, всегда что-то мне нужно. Я не могу сказать, что покупаю себе бриллианты или меха какие-то. Нет, это обычные вещи, – убеждает певица, правда, ее муж постоянно спрашивает, куда делись деньги, поэтому чтобы не быть голословной, Гайтана придумала завести специальный список, куда записывает все свои расходы. – Мне кажется, все женщины должны вести такой подробный список, чтобы показать мужу, куда идут деньги. Потому что они даже не понимают, куда деньги могут идти, но у них есть еда, туалетная бумага, все эти вещи, которые очень важны».

В тандеме Екатерины Кухар и Александра Стоянова именно муж отвечает за семейный бюджет. Все цифры расходов Стоянов держит в голове.

«Если честно, я даже на некоторые проекты не делаю бизнес-планы, просто в мозгу просчитываю и понимаю, что он убыточный, нулевой или прибыльный. И так я работаю, никаких четких просчетов. Но я к этому иду», – признался Александр Стоянов в «Зірковому шляху».

Свести в конце месяца дебет с кредитом для Снежаны Егоровой – не большая работа. Потому что каждый из 30 дней она тщательно фиксирует в своей «амбарной книге».

«Сколько я зарабатываю, сколько трачу, куда именно. Я каждый месяц подвожу баланс. Если бы такого не было, то, наверное, я бы уже давно обанкротилась», – уверяет Снежана Егорова. Вкладывает деньги она сейчас не в дома или машины, а в путешествия. Женщина до сих пор вспоминает незабываемое путешествие в Америку, когда посещала свою дочь.

Ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич тоже в свое время выбрал путешествие вместо нового автомобиля.

«Путешествовать с детьми, еще и за океан – это дорого. Но главное, что я всегда стараюсь донести – не считать эти затраты, как что-то лишнее, вне вашего бюджета, а наоборот считать это инвестицией в будущее ваших детей, в их образование, воспитание. Поэтому это важные расходы», – прокомментировал Анатолий Анатолич в интервью каналу «Украина».