Джамала растрогала семейными кадрами в день рождения младшего сына

19 июня в семье украинской певицы Джамалы праздник - ее младший сын Селим-Гирай празднует первый день рождения.
В честь важной даты артистка поделилась в Instagram трогательными кадрами из семейного архива.
На фото можно увидеть как маленького именинника, так и его трехлетнего старшего брата Эмира-Рахмана и саму исполнительницу с мужем Бекиром.
Особенно милыми вышли кадры, на которых старший братик обнимает младшего.
"Я не знаю, як ми без тебе жили
Будь завжди
Хайырлы яшлар олсун!!
Любимо", - подписала фото Джамала.
Джамала умилила сеть нежными семейными кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики искупали певицу в поздравлениях и теплых словах в комментариях. Многие отметили, что Эмир и Селим очень похожи друг на друга.
Ранее мы писали, что похудевшая Джамала поразила смелым фотосетом топлес.