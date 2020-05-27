Джамала в нежном "цветочном" наряде рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве

Певица поделилась своими секретами, что делать, если весь мир против нее
Джамала и на последних сроках беременности не устает восхищать поклонников цветущим внешним видом и стильными образами - певица регулярно устраивает домашние фотосеты в ярких нарядах. При этом, как призналась 36-летняя звезда, и у нее бывают сложные моменты, когда кажется, что весь мир против тебя.
На своей странице в Instagram артистка поделилась подборкой красочных фото в нежном "воздушном" образе - Джамала позировала на кухне в длинном желтом платье с цветочным принтом и босиком. Эффектный наряд с оголенными плечами подчеркнул округлившийся живот исполнительницы и ее особую женственность в этот прекрасный период.
Певица дополнила лук выразительным макияжем и рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве, даже когда проблемы следуют одна за другой.
⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Держи подбородок выше. Stay positive, be positive, будь солнечным, радуйся жизни и ещё несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни.
Близко ли это нашей ментальности или же раздражает? Эти люди вечно “amazing“, всегда восторженные. На вопрос «как дела?» у них один ответ - «все хорошо!» Действительно ли это так? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями? Могу сказать, что конкретно мне в работе, быту и творчестве гораздо легче с открытыми и все же позитивными людьми.
⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Что помогает мне, когда всё не клеится, валится из рук, весь мир против меня и одна за другой неприятные новости?
Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток помеланхольничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски", - подробно поделилась Джамала.
⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Ранее Джамала умилила трогательным фото с сыночком Эмиром-Рахманом и обратилась за советом к поклонникам, как объяснить малышу, что у него будет брат или сестра.
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Автор: Марина Настевич