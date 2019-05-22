Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке

Джамала поразила красотой в ярком платье-вышиванке
Джамала сообщила поклонникам важную новость – певица наконец прибыла в столицу Ливана – Бейрут. Украинская исполнительница отметила, что здесь состоится первый сольный концерт в этой стране.
По прибытию в Бейрут Джамала показала несколько фото своего яркого образа. Так, на снимках певица позирует в роскошном платье-вышиванке от известного украинского дизайнера Виты Кин. Джамала выбрала красное платье в пол, декорированное народным орнаментом черного, белого и желтого цветов, а также поясом с кистями. Свой образ исполнительница дополнила черными сандалиями на массивной подошве.
Джамала сделала несколько фото на фоне красочного экзотического пейзажа. И сопроводила их эмоциональной подписью:
"Еще не познакомилась с этим местом, но оно уже завораживает! Столько эмоций от встречи в аэропорту. В ожидании своего первого концерта в Ливане!".
Отметим, что поклонники Джамалы очень душевно встретили ее в аэропорту Бейрута – с караваем, флагами и венком.
Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики Джамалы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми фото и пожелать ей удачи:
Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, до этого Джамала рассказывала, как готовилась к предстоящему концерту. Певица даже встречалась с послом Ливана в Укране. Выяснилось, что вместе с ним украинская певица выбирала особенную песню для зрителей.
Также напомним, что Джамала в новом клипе Solo показала свой внутренний поиск в хрустальном замке.