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Цветок магнолии: Джамала произвела фурор нежным образом в воздушном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2019 - 18:29
Цветок магнолии: Джамала произвела фурор нежным образом в воздушном наряде
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала представила эффектный тизер нового клипа

Украинская певица Джамала отличается особым чувством стиля и безупречным вкусом в выборе нарядов. Ее образы всегда яркие и запоминающиеся, будь то выход на сцену или повседневный лук. Но наряд, который певица примерила для съемок нового клипа на хит Solo, который даже попал в топ британских хит парадов, поразил поклонников звезды своим великолепием. Певица опубликовала в Instagram анонс премьеры, запланированной на 22 мая.

Джамала появилась в кадре в нежном и романтичном, летящем нежно-розовом платье на одно плечо. Лиф в виде тугого корсета и обилие рюшей сделала артистку похоже на экзотический распустившийся цветок. Она заплела волосы в тонкую косу-жгут и надела массивные серьги-кольца.

"Прем'єра офіційного відео Solo - 22/05/2019", - подписла звезда тизер видео, заставив поклонников застыть в предвкушении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Новый образ певицы восхитил ее фанов. Они признались, что соскучились по свежим работам звезды, но еще больше жду оригинальные танцы, которые обязательно будут в клипе. Даже известный режиссер Алан Бадоев не смог сдержать восторг и оставил для Джамалы комплимент: "Красиво!"

"Обожаю эту песню, а клип вообще божественный. Нежный, такой, как песня!", "Рожевий дуже личить. Чудовий образ", "Джамала! Мы уже соскучились за вашими фирменными танцами!", "Жду,  очень красиво – эстетика", "Очень красиво", "Квiтка магнолiї", "Это какой-то космос!" - не сдерживали себя комментаторы.

Ранее Джамала умилила фото и видео со своим сыночком Эмиром-Рахманом, который пришел поддержать маму на съемках нового сезона проекта "Голос. Дети".

Также Джамала порадовала фанов неожиданной новостью – ее пригласили дать концерт в Ливане.

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