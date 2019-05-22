Джамала в Лівані зачарувала стильною появою в сукні-вишиванці

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала вразила красою в яскравій сукні-вишиванці

Джамала повідомила шанувальникам важливу новину – співачка нарешті прибула в столицю Лівану – Бейрут. Українська виконавиця зазначила, що тут відбудеться перший сольний концерт в цій країні.

Після прибуття в Бейрут Джамала показала кілька фото свого яскравого образу. Так, на знімках співачка позує у розкішній сукні-вишиванці від відомого українського дизайнера Віти Кін. Джамала вибрала червону сукню в підлогу, декоровану народним орнаментом чорного, білого та жовтого кольорів, а також поясом з китицями. Свій образ виконавиця доповнила чорними сандалями на масивній підошві.

Джамала зробила кілька фото на тлі барвистого екзотичного пейзажу. І супроводила їх емоційної підписом:

"Ще не познайомилася з цим місцем, але воно вже заворожує! Стільки емоцій від зустрічі в аеропорту. В очікуванні свого першого концерту в Лівані!".

Зазначимо, що шанувальники Джамали дуже душевно зустріли її в аеропорту Бейрута – з короваєм, прапорами і вінком.

Стильна Джамала в Лівані (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пыдписники Джамали поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими фото і побажати їй удачі:

"Ох, вкрадуть тебе, чую)"

"Успіхів, Джа! Все буде добре"

"Ми, українці Лівану, дуже щасливі, що ви тут, чекаємо вас на концерті"

"Дуже красива"

"Красуня, ласкаво просимо! Впевнена, вам у нас сподобається))"

"Надзвичайно гарно!"

"До чого прекрасна! Удачі, успіхів"

"Удачі і гарного успіху, мила"

"Успішного виступу"

"Дуже поспішаю попасти на ваш концерт у Бейруті. Радію Вашому приїзду"

"Фантастична Джамала у фантастичному місці"

"Дуже красива!"

Стильна Джамала в Лівані (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, до цього Джамала розповідала, як готувалася до майбутнього концерту. Співачка навіть зустрічалася з послом Лівану в Україні. З'ясувалося, що разом з ним українська співачка вибирала особливу пісню для глядачів.

Також нагадаємо, що Джамала в новому кліпі Solo показала свій внутрішній пошук в кришталевому замку.