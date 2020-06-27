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Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2020 - 14:39
Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина танцевала под открытым небом латино-американские танцы

Екатерина Кухар строго придерживалась карантинных мер два месяца, уединившись в загородном доме с семьей. Сейчас же балерина с удовольствием возращается к светской жизни, тем более повод для эого был самый приятный – танцевальная вечеринка в честь открытия одного из столичных заведений под открытым небом. Судья Танцев со звездами пришла на вечеринку всей семьей – с мужем Александром Стояновым и детьми – Тимуром и Анастасией.

Украинская прима-балерина нарядлилась в кокетливый ансамбль в пастельных тонах – топ пудрового оттенка на тонких бретелях и двухцветную ассиметричную юбку-плиссе, она дополнила наряд золотистыми босоножками. В завитые локоны Екатерина вплела красный цветок, сделала яркий макияж, а в качестве аксессуара предпочла стеганый клатч.

Балерина вес вечер плясала под на открытой площадке латино-американские танцы, наслаждалась кубинской кухней и прохладительными напитками в компании мужа и подруг – дизайнера Кати Сильченко, бизнес-вуман Елизаветы Юрушевой и фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Екатерина Кухар повеселилась от души на вечеринке под открытым небом (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники пришли в полный восторг от образа балерины и ее умения держаться на публике.

  • Ви дуже гарна родина, я в захваті
  • Какая вы красавица
  • Дюймовочка
  • Какие вы класнючие. Так держать
  • Как всегда прелестны, и любые танцы в вашем исполнении, просто великолепны
  • Красуня
  • Сама елегантность, мой кумир и пример для подражания
  • Клас. Така гарна мила чудова сім’я
  • Які ви чарівні... просто казково
  • Я не можу на вас дивитися! Очі сліпнуть! Просто ідеальні!
  • Какие вы классные. Катерина, вы королева

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала завораживающее фото на морском побережье среди цветов.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Екатерина Кухар
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