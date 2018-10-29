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"Двое из ларца": Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа

Lite » Звезды 29.10.2018 - 09:47
Фото: Алла Пугачева (facebook.com AllaBorisovnaPugacheva)
Фото: Алла Пугачева (facebook.com AllaBorisovnaPugacheva)

Совместный снимок звездных мамы и дочери произвел фурор в сети

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась в сети совместным снимком со своей известной матерью, примадонной советской и российской эстрады Аллай Пугачевой. Фото артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Отметим, что на фото обе звезды изображены без грамма макияжа.

"Выходной с мамой", - трогательно подписала Кристина снимок.

&quot;Двое из ларца&quot;: Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжаФото: Алла Пугачева (instagram.com/orbakaite_k)

Фотография певиц произвела настоящий фурор в сети - ее лайкнуло более 250 тысяч человек.

В комментариях подписчики отметили, что звездные мама и дочь прекрасно выглядят без косметики, а также поразительно похожи друг на друга. 

&quot;Двое из ларца&quot;: Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа

&quot;Двое из ларца&quot;: Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа

&quot;Двое из ларца&quot;: Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/orbakaite_k)

Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал фото с нестареющей Аллой Пугачевой.Фото было сделано во время съемок одной из ТВ-программ для российского телевидения, посвященной дню рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Отметим, что Пугачева с сыном на шопинге всколыхнула соцсеть.

Также мы писали, как звездные родители поздравили двойняшек с пятилетием.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Алла Пугачевапевецзвезды
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