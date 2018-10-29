"Двое из ларца": Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа

Совместный снимок звездных мамы и дочери произвел фурор в сети
Российская певица Кристина Орбакайте поделилась в сети совместным снимком со своей известной матерью, примадонной советской и российской эстрады Аллай Пугачевой. Фото артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Отметим, что на фото обе звезды изображены без грамма макияжа.
"Выходной с мамой", - трогательно подписала Кристина снимок.
Фото: Алла Пугачева (instagram.com/orbakaite_k)
Фотография певиц произвела настоящий фурор в сети - ее лайкнуло более 250 тысяч человек.
В комментариях подписчики отметили, что звездные мама и дочь прекрасно выглядят без косметики, а также поразительно похожи друг на друга.
Скриншот комментариев (instagram.com/orbakaite_k)
Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал фото с нестареющей Аллой Пугачевой.Фото было сделано во время съемок одной из ТВ-программ для российского телевидения, посвященной дню рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина.
Отметим, что Пугачева с сыном на шопинге всколыхнула соцсеть.
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Видео: РБК-Украина