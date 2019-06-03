Две принцессы: Джамала и Надя Дорофеева покорили образами на "Голос. Діти"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певицы позировали судейских креслах

Популярные певицы Джама и Надя Дорофеева не только коллеги, но и… конкурентки в рамках шоу "Голос. Діти". Артистки заняли тренерские кресла и набирают в свои команды талантливых малышей. И если для Нади и ее коллеги по группе "Время и Стекло" Алексея Завгороднего-"Позитива" это уже второй сезон вокального шоу, то Джамале пришлось работать с маленькими артистами впервые, и она отметила, что это далеко не легкая задача. В Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует вместе с Надей.

Интересно, что у Нади и "Позитива", в отличие от других тренеров, имеется двойное кресло. Эффектная участница "Время и Стекло" в пикантном стильном наряде засветила стройные бесконечные ноги, тогда как образ Джамалы был несколько скромнее. Она позировала в джинсах и блузе с цветочным принтом, дополнив лук серебряными босоножками на массивном каблуке.

Поклонникам очень понравился творческий таандем двух певиц. Они начали осыпать девушек комплиментами, отмечая их прекрасный внешний вид.

Джамала и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Какие вы красотки!", "Две принцессы", "Джамала, яка ж ви красива", "Справжні зірки", "Вы супер", "Вы классные!", "Пупсики", "Принцессы!" - оставляли фоловеры свои комментарии под снимком.

Напомним, что Надя Дорофеева ранее уже хвасталась кадрами со съемок проекта "Голос. Діти" в идентичном образе. Тогда она разместила фото со своим коллегой "Позитивом" и восхитила поклонников длинными ножками и оригинальной юбкой.

Надя Дорофеева и Позитив на съемках нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, Надя Дорофеева в перерывах между съемками проекта "Голос. Діти" познакомилась с сыночком Джамалы Эмиром-Рахманом. Малыш пришел навестить звездную маму прямо в студии.