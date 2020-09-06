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Как две капли воды: Джамала показала редкие фото со старшей сестрой

Автор: Марина Настевич

Певица трогательно поздравила сестру с днем рождения

Известная певица Джамала часто показывает в сети семейные кадры с мужем и детьми, а вот другие члены семьи появляются в ее Instagram очень редко. В субботу, 5 сентября старшая сестра артистки Эвелина отмечала день рождения - ей исполнилось 40 лет.

В честь праздника Джамала поделилась редкими фото с родным человеком и трогательно поздравила ее.

На снимках Сусанна (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Эвелина запечатлены вместе на съемках программы "Голос країни", где Джамала была в роли звездного тренера, а также на отдыхе и свадьбе Джамалы три года назад.

"Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар! Лучшая! С днем рождения. Люблю", – душевно и с теплом написала исполнительница.

Отметим, что старшая сестра Джамалы вместе с мужем и двумя дочерьми живет в Турции. Эвелина работает учительницей в школе искусств в Стамбуле, которую основала сама. Этим летом Джамала с мужем и сыновьями успели отдохнуть в Турции и заодно провести время с родными.

Джамала умилила архивными фото со старшей сестрой Эвелиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики артистки присоединились к поздравлениям и отметили, что они с сестрой очень похожи и обе красавицы.

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  • Вам повезло с ней
  • Гарна! Дуже схожі! Вітаю!!!
  • Ви дуже схожі,щастя Вам

Скриншот комментариев

Ранее Джамала в старинном платье с корсетом заворожила атмосферными фото на природе.

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