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Дважды в одну реку: новый альбом Барских побил рекорд "Туманов" и стал платиновым

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 18:03
Дважды в одну реку: новый альбом Барских побил рекорд "Туманов" и стал платиновым
Макс Барских (фото: пресс-служба)

Артисту понадобилось всего полтора месяца, чтобы превзойти самого себя и одновременно получить два платиновых диска: один – за альбом "7", второй – за лид сингл BEREGA.

8 февраля спустя два года после выхода альбома суперхитов "Туманы" Барских кардинально меняет вектор своего музыкального звучания и выпускает пятый полноформатный лонг плей. 7 поп-гимнов с большой проникающей силой привносят в украинскую дэнс-музыку моду на 80-е, три из которых (BEREGA, "Вспоминать" и "Неземная") устанавливают экспансию на весь медиарынок СНГ и становятся абсолютными фаворитами среди радиослушателей и пользователей iTunes семи стран: Украины, Беларуси, России, Молдовы, Латвии, Казахстана и Азербайджана.

Макс барских

Согласно статистике влиятельного медиапортала TopHit лид сингл #BEREGA за 22 недели прозвучал свыше 715 623 раз на 265 радиостанциях, вещающих в 1108 городах более чем 15 стран мира. Наивысшая позиция в Top Radio Hits - 3. Одноименный клип набрал 25 миллионов просмотров, продолжая стремительно расти в своих показателях.

Концертная версия трека "Неземная" в YouTube набрала 2,5 миллиона просмотров, закрепившись в радиоэфире, не дожидаясь официальной премьеры трека, а Lyric Video "Вспоминать" уже достигла отметки в 11 миллионов.

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