Два позитивчика: Маша Ефросинина в летящем наряде покорила зажигательным танцем с сыном

Маша Ефросинина самоизолировалась с семьей во время карантина и находит новые способы разнообразить свои будни. Они открыла для себя прелести удаленной фотосессии и показала уникальный процесс создания фотосетов на расстоянии под чутким руководством профессионала и не выходя из дома. Львиную долю времени у ведущей занимет общение с детьми. В частности, маленький сын теледивы Александр точно скучать маме не даст! Маша опубликовала видео зажигательного танца с мальчиком под его новый любимый трек.

Ведущая даже дома предпочитает выглядеть на все сто! Она надела летящее красное платье с оборками от украинского бренда ELENAREVA из новой коллекции весна-лето 2020. Теледива пустилась в пляс вместе с сыном, который повторял за мамой энергичные движения.

"Впервые мы с Александром станцевали в моей Инсте на его трехлетие! Все, кто с нами с тех пор, знает, что тот танец был под его любимый трек "Вите надо выйти". "Витя" жил с нами потом еще около двух лет, и Александра вообще не парило, что, когда он в 184218953985321 раз включал эту песню, мы все вскакивали и хором орали: "Нееееееееееет!" Теперь у меня есть две новости:

1. "Витя" наконец-то вышел.

2. Судя по тому, что уже три недели у нас звучит "Мама, я танцую"... Ну, вы поняли.

Присоединяйтесь.

П.С. И да, я все также "Скучаю по платьями!" - оставила подпись с юмором Маша.

Подписчики теледивы пришли в полный восторг от ее танцевального экспромта с сыном. Им понравился образ Маши, а также очаровал запал подросшего Саши, с котрым тот "отрывается" под новую любимую песню.

Як він виріс. Витягнувся на цілу голову

Маша, Ви – крута

Обожаю Ваши видео с сыном

Маша, ну какая Вы офигенная! Обожаю Вас

Та-акий високий! Хай росте здоровеньким!

Какие вы прикольные

Ви чудові, дивлюся на Вас і хочеться також танцювати!

Два позитивчика!

Вам так идет этот образ

Маша, вы супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина свела с ума фигурой в полупрозрачном "платье русалки".