В душе я роковуха: Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа

На видео певица предстала с ирокезом на голове и в цепях
Многие артисты потихоньку возвращаются к активной жизни и творчеству, в том числе и "Королева ночи" Оля Полякова. Для новых съемок или же выступления певица кардинально сменила имидж и прическу, чем не на шутку поразила своих многочисленных поклонников. Свой обновленный образ звезда показала в коротком видеоролике, который опубликовала в Instagram.
На видео Оля предстала с совершенно неожиданной прической - вместо длинных локонов на голове у нее ирокез! Артистка одета в майку, а на шее у нее висят массивные цепи, глаза же она густо подвела черной подводкой.
"Ну что, я говорила, что я в душе роковуха? Вот так теперь", - говорит Полякова в ролике.
Оля Полякова поразила фанатов новой прической (видео: instagram.com/polyakovamusic)
В подписи же она поинтересовалась у фанатов, "как вам новая я". Ошеломленные фолловеры принялись активно обсуждать увиденное и гадать, действительно ли Оля обрезала волосы или же это просто парик или такой начес.
Скриншот комментариев
Ранее Оля Полякова откровенно высказалась о хейтерах и парне своей 15-летней дочери Маши.
Автор: Lite