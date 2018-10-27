ДТП с актерами "Дизель шоу": вышло неизвестное ранее интервью с Поплавской

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelstudio)

Женщина призналась, что не хочет усложнять жизнь другим людям

Украинцам показали неопубликованное ранее интервью с погибшей в ДТП актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской. Об этом сообщает КП в Украине.

"Я не хочу усложнять жизнь другим людям, им и без меня сложно. Я считаю так: люди, будьте проще! Это правда. Я всегда говорила – даже если все отвернутся, и меня будут любить маленькие сердца моих двух племянниц и моя сестра, мне этого хватит. Для меня это – весь мир, и я буду счастлива. Я не кривлю душой", - утверждала женщина.

В то же время Поплавская рассказывала, что думает о мужчинах.

"С точки зрения внешности, мой типаж – Дольф Лундгрен и Антонио Бандерас. А какая мужская притягательность и мужское начало были в Евгении Евстигнееве в фильме "Ночные забавы"! Но если человек с юмором, то и Денни де Вито красавец. Самое главное – быть с огнем в глазах", - подчеркивала она.

Напомним, что на днях актриса "Дизель Шоу" растрогала воспоминаниями о Марине Поплавской.

Ранее мы сообщали о том, что актеры "Дизель Студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Всех артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на их восстановление понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.

Видео: РБК-Украина