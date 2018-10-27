ДТП з акторами "Дизель шоу": вийшло невідоме раніше інтерв'ю з Поплавською

Фото: Марина Поплавська (facebook.com/dizelstudio)

Жінка зізналася, що не хоче ускладнювати життя іншим людям

Українцям показали неопубліковане раніше інтерв'ю із загиблою в ДТП актрисою "Дизель шоу" Мариною Поплавською. Про це повідомляє КП в Україні.

"Я не хочу ускладнювати життя іншим людям, їм і без мене складно. Я вважаю так: люди, будьте простіше! Це правда. Я завжди говорила – навіть якщо всі відмовляться, і мене будуть любити маленькі серця моїх двох племінниць і моя сестра, мені цього вистачить. Для мене це – весь світ, і я буду щаслива. Я не кривлю душею", - твердила жінка.

У той же час Поплавська розповідала, що думає про чоловіків.

"З точки зору зовнішності, мій типаж – Дольф Лундгрен і Антоніо Бандерас. А яка чоловіча привабливість і чоловіче начало були в Євгенії Євстигнєєв у фільмі "Нічні забави"! Але якщо людина з гумором, то і Денні де Віто красень. Найголовніше – бути з вогнем в очах", - підкреслювала вона.

Нагадаємо, що днями акторка "Дизель Шоу" зворушила спогадами про Марину Поплавську.

Раніше ми повідомляли про те, що актори "Дизель Студіо", які постраждали у страшній аварії на трасі Львів-Київ 20 жовтня, протягом найближчих кількох місяців будуть знаходиться на реабілітації. Усіх артистів вже виписали з лікарні додому, але медики повідомили, що на їх відновлення знадобиться від двох до чотирьох місяців. У артистів множинні переломи кінцівок і сильні удари.

Відео: РБК-Україна