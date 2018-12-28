"Дрожат руки": Вячеслав и Марина Узелковы расстались после 20 лет брака

Фото: Марина и Вячеслав Узелковы (пресс-служба)

Тренер шоу Зважені та щасливі сделала признание в соцсети

Последний месяц в прессе и сети активно обсуждались слухи о возможном расставании знаменитой украинской пары, тренеров проекта "Зважені та щасливі" на СТБ Марины и Вячеслава Узелковых. Пара никак не комментировала эту информацию, однако, к сожалению, это оказалось правдой. Марина сделала официальное заявление на своей странице в Instagram.

Под совместным черно-белым фото она подтвердила, что после 22 лет отношений и 20 лет брака они с Вячеславом больше не вместе. В эмоциональном посте звездный тренер сообщила, что ей трудно об этом говорить, но они остались друзьями, а также попросила поклонников не докапываться до причин их расставания.

Отметим, что пара воспитывает двиох детей - сына Роберта и дочь Оливию.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

"Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара. Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам", - написала Марина.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Она добавила, что вместе они пережили много светлого и хорошего, родили двоих детей, которых очень любят и попросила быть корректными в комментариях.

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"Я благодарна Богу и судьбе за встречу с тобой. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Самое главное, - родители прекрасных деток! Не всегда было сладко. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград. Но, мы всегда достойно их преодолевали. Пусть, это наше решение не станет тому исключением, и будет пройдено нами обоими достойно. Не только в глазах мира, но, и друг перед другом. Любимые мои, помните что любые чувства ценны, когда они не на показ. Давайте не будем считать, что наша история закончилась плохо. Мы, по-прежнему, родители замечательных деток, которых любим очень крепко и заботимся очень бережно. И, ради них, прошу быть лояльными и корректными в своих комментариях", - добавила Узелкова.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Многие поклонники признались, что для них это стало неожиданностью и выразили огромное сожаление, что распалась такая замечательная семья. Они также поддерживают Марину и желают ей найти свое женское счастье.

"Сказать что я в шоке наверное ничего не сказать...";

"Дуже шкода...";

"Молодці що розійшлись достойно і не поливаєте брудом одне одного! Успіхів вам обидвом!";

"Жаль, вы очень гармонично смотрелись";

"Это чувствовалось.... По лентами Вячеслава.. Спасибо за откровения";

"Ребята, как так?! Не верится! Возможно, у вас кризис, возможно ещё всё вернется!? Ведь разрушить легче,сем сохранить";

"Конечно, когда я узнала о вас- расстроилась ...((( для меня вы идеальны))) Но я обнимаю вас, ещё раз повторю, что ты невероятная и прекрасная !!!! И детки у вас замечательные!!!";

"Честно, жаль. Не удивлена. Давно было видно, что у вас всё плохо. Он отдалился от вас, ты с детьми на фото всегда одна. А он с этой Надеждой Матвей везде. Ужас. Тебе удачи";

"Жаль,жаль,жаль,но жизнь не кончается. Мариночка вы заслудиваете огромного женского счастья и быть всегда любимой.С наступающим Новым Годом";

"Дуже шкода. Але це ваше життя і тільки вам видніше як буде краще! Ви неймовірна і мудра жінка! Щастя вам, Мариночко!" - пишут фаны в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/uzelkova.marina)

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