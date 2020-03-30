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Драйв и позитив: Влад Яма с женой завели сеть "карантинным" танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 17:26
Драйв и позитив: Влад Яма с женой завели сеть "карантинным" танцем
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

При этом перед началом танца хореограф не забыл продезинфицировать руки

Влад Яма с любимой супругой Лилианой провели несколько холодных месяцев в солнечном Майами, где загорали на пляже, катались на шикарном спортивном авто и гуляли с сыночком. Однако сейчас семейство уже вернулось в Украину и, как и положено, отправилось на карантин. При этом хореграф и судья Танцев со звездами не может без движения, так что они с женой устраивают зажигательные перформансы даже дома.

Одним из них Влад поделился на своей странице в Instagram, как и Лилиана. Примечательно, что перед тем как взяться за руки с любимой, Яма тщательно продезинфецировал свои с помощью санитайзера. После чего они задорно пустились в пляс!

"МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!.." - отметил хореграф.

А Лилиана так подписала веселый ролик: "В любой непонятной ситуации просто танцуй!!"

Видео: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Подписчики пришли в восторг от такого веселого "карантинного" танца и попросили пару записать еще подобных видео.

  • Как круто! Записывайте побольше таких видео!
  • Какие молодцы
  • Обожашки мои
  • Ах как клёво зажигаете!!!Такой позитив от вас и ну очень шикарное настроение !!Обожаем вас !Будьте нам здоровы!!!
  • Супер, вау, очень классно)) хотим ещё))
  • Бомбезно , побільше таких відео
  • Вааауу. Як драйвово. Дуже класно. Обожнюю вас. У вас дуже гарні танці
  • Как же вы гармонично смотритесь, ждём ещё
  • Но главное перед танцем - чистые руки
  • Обожаю Вас! Такая гармоничная и красивая пара!
  • Каждый по своему сходит с ума на карантине

Драйв и позитив: Влад Яма с женой завели сеть &quot;карантинным&quot; танцем

Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)

Напомним, Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.

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