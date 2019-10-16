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Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 15:19
Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)
Гости премьеры "Дождливый день в Нью-Йорке" (фото: Оскар)

В сети кинотеатров Оскар показ фильма стартует с 16 октября

Вчера, 15 октября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась галапемьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Влюбленные Гэтсби и Эшли отправляются на выходные в Нью-Йорк и оказываются в невероятном круговороте событий.

Первыми новое творение Вуди Аллена оценили: Катя Сильченко, Ася Мхиторян, Оксана Берг, Христя Храновская, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Ирина Ковальчук, Ксения и Антон Шнайдер, Денис Глинин и Денис Дудко (группа Океан Эльзы), Ольга и Лев Шуровы, Александра Кучеренко, Александра Новикова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа и другие гости.

Дождливый день в Нью-Йорке: трейлер и сюжет фильма

Дождливый день в Нью-Йорке — трейлер (2019)

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Интересные факты о фильме "Дождливый день в Нью-Йорке":

  • Это второй фильм Ребекки Холл, после "Вики Кристина Барселона" (2008), режиссером которого выступил Вуди Аллен.
  • Это 48-й полнометражный фильм Вуди Аллена в качестве режиссера.

Звездные гости премьеры в Киеве

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Ольга и Лев Шуровы

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Катя Сильченко

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Александра Кучеренко

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Наталка Карпа

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Ася Мхиторян

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Оксана Берг

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Ирина Костюк и Сергей Созановский

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Александра Новикова

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Алекс Захарчук

Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

Денис Дудко (группа Океан Эльзы)

Звездные гости премьеры "Дождливый день в Нью-Йорке" (фото: Оскар)

Звездные гости премьеры "Дождливый день в Нью-Йорке" (фото: Оскар)

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