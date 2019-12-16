Достойны этого каждый день: ALYOSHA получила престижную Всеукраинскую премию (фото)

12 декабря в Национальной оперетте Украины состоялась ХІІ ежегодная церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Среди лауреатов и известная певица ALYOSHA.



Став музыкальной гость мероприятия, артистка исполнила свой хит "Калина" и представила столичной публике трек "Планети", релиз которого состоялся в конце прошлого месяца.

По завершению выступления певице вручили статуэтку в категории "Рейтинг" за профессиональное развитие в творческой сфере и активное участие в общественной деятельности.



ALYOSHA получила важное признание — "Женщина III тысячелетия" (фото: пресс-служба артистки)

Артистка, подчеркнув важность семьи в этой победе, поблагодарила за поддержку своего мужа Тараса Тополю и добавила:

"Мы достойны этой премии каждый день. Когда своим трудом, заботой и любовью наполняем мир вокруг. Когда в сутки успеваем то, на что и недели было бы мало. Каждая женщина достигает успеха, когда есть доверие и поддержка от мужа и семьи!"



Напомним, премия "Женщина III тысячелетия" отмечает выдающихся украинок с 2006 года. Победительницами становятся выдающиеся фигуры, которые благодаря своему влиянию и авторитету развивают важные для украинцев сферы общественной жизни.