"Доска позора": Регина Тодоренко подмочила репутацию друзей-звезд

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая дала знаменитостям непосильное задание

Популярная телеведущая, блогер и молодая мама Регина Тодоренко часто советуется с поклонниками, интересуясь их мнением о своих авторских ток-шоу и звездных гостях. Знаменитость уверяет, что хочется создавать уникальный и увлекательный контент, который заставит зрителей буквально не отлипать от экранов. Так, ведущая решила собрать все смешные и забавные моменты из выпусков своего шоу "Пятница с Региной" и показать, как хорошо ее гости-селебритиз знают географию, а ролик она опубликовала на страничке в Instagram.

Регина решила протестировать, насколько уверенно звезды ориентируются на карте, и попросила их найти любимую страну. Оказалось, что многие даже понятия не имеют, в какой части света находится то или иное государство.

В частности, карта оказалась "доской позора" для известного бьюти-блогера Гоар Аветисян, певца Сергея Лазарева, актрисы Настасьи Самбурской, модели Марии Миногаровой и певицы Елены Темниковой.

"Обожаю вас, мой драгоценные гости! Вы заставляете улыбаться не только меня, но и миллионы зрителей. 70% моих гостей не знают, где находится на карте их любимое место отдыха. Вы тоже ржете на этом моменте шоу?" - спросила ведущая у подписчиков, назвав карту "доской позора".

Комментаторы отметили, что невежество звезд заставляет их краснеть, ведь они думали, что любимчики публики знают хотя бы школьную программу по географии.

"Это точно доска позора", "Ну, как так.... Прям разочаровали", "Какое позорище", "Очень занимательная рубрика! Сама бы заблудилась наверняка! А что, стороны и вправду - доска позора! Но очень прикольно!", "Да… Это, конечно, печально", "Да, это очень смешно", "Скоро будут к вам приходить предварительно заучив место на карте", - писали фолловеры.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали стильную семейную фотосессию.

Ранее Регина Тодоренко похвасталась тем, как приобщает сыночка Мишу к музыке.

К слову, Регина Тодоренко поразила подготовкой к пышной свадьбе - ведущая показала, как выбирает платье для торжества.