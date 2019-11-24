"Дорожу каждой секундочкой": Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

Ведущая поделилась архивными свадебными фото с самым родным человеком
Регина Тодоенко совсем недавно вернулась из родной Одессы, где гостила у родителей. Она прилетела не одна, а с сыном Михаилом. Звезда провела время в кругу родственников и прогулялась по Южной Пальмире с родной тетей. Регина неоднократно признавалась, что ее мама – близкий человек, которому она может полностью довериться. Поздравить ее появился отличный повод – День матери, который празднуют в Росссии 24 ноября. Ведущая опубликовала в Instagram серию трогательных фото с самым близким человеком и обратилась к ней с трепетной речью.
Звезда призналась, что дорожит бесценным временем, проведенным с мамой. С появлением сына и сама Регина стала лучше понимать, что такое материнство.
"Спасибо, мамочка Ирина Тодоренко, теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведенной вместе. Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днем! Мамы, вы – герои!" - оставила она душевное послание.
Регина Тодоренко с мамой (фото: instagram.com/reginatodorenko)
На "живых" фото со своей свадьбы в итальянском Сорренто ведущая запечатлена с мамой во время самых трогательных моментов: Ирина Юрьевна поправляет дочери фату, они вместе задорно смеются и обнимаются.
Поклонники не смогли остаться в стороне от трепетного фотосета, а особенно их поразили слова Регины, адресованные всем мамам. Комментаторы отметили, что мама и дочь очень похожи внешне.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось избавиться от живота после родов.