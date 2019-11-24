"Дорожу каждой секундочкой": Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась архивными свадебными фото с самым родным человеком

Регина Тодоенко совсем недавно вернулась из родной Одессы, где гостила у родителей. Она прилетела не одна, а с сыном Михаилом. Звезда провела время в кругу родственников и прогулялась по Южной Пальмире с родной тетей. Регина неоднократно признавалась, что ее мама – близкий человек, которому она может полностью довериться. Поздравить ее появился отличный повод – День матери, который празднуют в Росссии 24 ноября. Ведущая опубликовала в Instagram серию трогательных фото с самым близким человеком и обратилась к ней с трепетной речью.

Звезда призналась, что дорожит бесценным временем, проведенным с мамой. С появлением сына и сама Регина стала лучше понимать, что такое материнство.

"Спасибо, мамочка Ирина Тодоренко, теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведенной вместе. Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днем! Мамы, вы – герои!" - оставила она душевное послание.

Регина Тодоренко с мамой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

На "живых" фото со своей свадьбы в итальянском Сорренто ведущая запечатлена с мамой во время самых трогательных моментов: Ирина Юрьевна поправляет дочери фату, они вместе задорно смеются и обнимаются.

Поклонники не смогли остаться в стороне от трепетного фотосета, а особенно их поразили слова Регины, адресованные всем мамам. Комментаторы отметили, что мама и дочь очень похожи внешне.

Девочки красавицы

Очень похожи

Копия, очень милые и трогательные слова. Счастья и мира всем. Истинное счастье, когда жива мама. Берегите ее

Вы очень похожи. Вы прекрасные мам

Девочки! Дочь явно клон мамы

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось избавиться от живота после родов.