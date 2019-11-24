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"Дорожу каждой секундочкой": Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.11.2019 - 14:18
"Дорожу каждой секундочкой": Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась архивными свадебными фото с самым родным человеком

Регина Тодоенко совсем недавно вернулась из родной Одессы, где гостила у родителей. Она прилетела не одна, а с сыном Михаилом. Звезда провела время в кругу родственников и прогулялась по Южной Пальмире с родной тетей. Регина неоднократно признавалась, что ее мама – близкий человек, которому она может полностью довериться. Поздравить ее появился отличный повод – День матери, который празднуют в Росссии 24 ноября. Ведущая опубликовала в Instagram серию трогательных фото с самым близким человеком и обратилась к ней с трепетной речью.

Звезда призналась, что дорожит бесценным временем, проведенным с мамой. С появлением сына и сама Регина стала лучше понимать, что такое материнство.

"Спасибо, мамочка Ирина Тодоренко, теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведенной вместе. Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днем! Мамы, вы – герои!" - оставила она душевное послание.

&quot;Дорожу каждой секундочкой&quot;: Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

&quot;Дорожу каждой секундочкой&quot;: Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

&quot;Дорожу каждой секундочкой&quot;: Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

Регина Тодоренко с мамой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

На "живых" фото со своей свадьбы в итальянском Сорренто ведущая запечатлена с мамой во время самых трогательных моментов: Ирина Юрьевна поправляет дочери фату, они вместе задорно смеются и обнимаются.

Поклонники не смогли остаться в стороне от трепетного фотосета, а особенно их поразили слова Регины, адресованные всем мамам. Комментаторы отметили, что мама и дочь очень похожи внешне.

  • Девочки красавицы
  • Очень похожи
  • Копия, очень милые и трогательные слова. Счастья и мира всем. Истинное счастье, когда жива мама. Берегите ее
  • Вы очень похожи. Вы прекрасные мам
  • Девочки! Дочь явно клон мамы

&quot;Дорожу каждой секундочкой&quot;: Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

&quot;Дорожу каждой секундочкой&quot;: Регина Тодоренко растрогала признанием любимой маме

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось избавиться от живота после родов.

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