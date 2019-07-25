Моменты счастья: Регина Тодоренко восхитила сладким поцелуем с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала пикатный момент торжества

Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свою грандиозную итальянскую свадьбу еще 3 июля, но пара не перестает делиться с поклонниками в соцсетях запоминающимися моментами торжества и откровенно рассказывать о пережитых эмоциях. По словам ведущей, в ее семейном альбоме теперь полторы тысячи фото, которые она намерена хранить на долгую память, а платье, сшитое по индивидуальному заказу, будет передавать из поколения в поколение.

Звезда "Орла и Решки" решила показать поклонникам в Instagram один из самых интимных моментов торжества – поцелуй жениха и невесты под крики гостей "Горько!" Влад крепко обнимает Регину за плечи, а она его – за талию. Влюбленные застыли в страстном поцелуе, а гости с бокалами в руках скандируют паре и снимают происходящее на телефоны.

"А в каких еще странах принято кричать ГОРЬКО молодоженам?" - поинтересовалась любознательная ведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фото умилило поклонников пары. Они не перестают восхищаться семейной идиллией влюбленных и их трепетным отношением друг к другу, а также детально рассматривать свадебные снимки, которыми их балуют Влад и Регина.

"Поздравляю. Очень красивые! Желаю вам счастья и любви", "У вас самая нежная, романтическая, красивая свадьба была, вы самые лучшие!", "Прекрасная свадьба", "Сладкий поцелуй! Желаю счастья вам и бесконечной любви!", "Всегда приятно на вас смотреть. Берегите ангела своей семьи, пусть он с годами только крепнет", "Вы классная пара, супер! Регина, ты нежная, красотка", - восхищались комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко похвасталась оригинальным и изысканным оформлением своей итальянской свадьбы, которая состоялась на вилле Астория в Сорренто.

Ранее лад Топалов растрогал сеть признанием любимой жене Регине Тодренко и сыну Михаилу, которые стали смыслом его жизни.