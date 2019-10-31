"Дороже всего на свете!" Топалов сделал трогательное признание о самом важном в жизни

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артист рассказал о своих ценностях и приоритетах

Влад Топалов с появлением сына буквально переродился. Певец не спускает с рук маленького Майкла и постоянно повторяет, что ребенок и жена Регина Тодоренко – его самое большое богатство. Ведущая в недавнем интервью подтвердила слова мужа – Влад действительно стал более сентиментальным и вновь обрел умение удивляться и поражаться. Будто в продолжении темы, артист решил принять участие в челлендже и рассказать, что для него дороже всего на свете. Соответствующее видео он записал и разместил в Instagram.

Помимо близких и родных, с возрастом Влад стал ценить стремительно летящее время, ведь оно уходит безвозвратно.

"Конечно, дороже всего на свете мне моя жена и мой сын. Кому-то это покажется банальным, но это правда. Мое сердце, душа – все принадлежит каждый день, каждую секунду им. Но есть еще очень важная вещь, которая мне дорога – это время. С возрастом времени становится все меньше, времени на себя на семью, на работу, на себя, на родителей, на здоровье, на друзей, на музыку. Поэтому, чем старше становишься, тем дороже становится для меня время", - откровенно признался Влад.

Поклонники полностью разделили мнение певца. Они восхитились мудростью его суждений и умением расставлять приоритеты.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Правильные слова мужчины! Здорово!

Я с тобой полностью согласна. С возрастом становишься мудрее и начинаешь ценить время, которого не хватает

Все верно, все в точку

Влад! Вы представить себе не можете как вы правы!!!! Жена и сын, любовь и ваши счастливые глаза

Здорово сказал. Прям в точку. И это на самом деле так

Ну молодец, что к этому пришел, сам, сейчас, а не еще через лет 20. Берегите что есть, реализуйте свое время и будьте счастливы со своими близкими

Согласна с каждым словом

Скриншот комментариев

Кстати, Влад Топалов очаровал видео с сыном, но кадры вызвали споры среди поклонников певца.