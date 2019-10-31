ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Дороже всего на свете!" Топалов сделал трогательное признание о самом важном в жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 13:56
"Дороже всего на свете!" Топалов сделал трогательное признание о самом важном в жизни
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артист рассказал о своих ценностях и приоритетах

Влад Топалов с появлением сына буквально переродился. Певец не спускает с рук маленького Майкла и постоянно повторяет, что ребенок и жена Регина Тодоренко – его самое большое богатство. Ведущая в недавнем интервью подтвердила слова мужа – Влад действительно стал более сентиментальным и вновь обрел умение удивляться и поражаться. Будто в продолжении темы, артист решил принять участие в челлендже и рассказать, что для него дороже всего на свете. Соответствующее видео он записал и разместил в Instagram.

Помимо близких и родных, с возрастом Влад стал ценить стремительно летящее время, ведь оно уходит безвозвратно.

"Конечно, дороже всего на свете мне моя жена и мой сын. Кому-то это покажется банальным, но это правда. Мое сердце, душа – все принадлежит каждый день, каждую секунду им. Но есть еще очень важная вещь, которая мне дорога – это время. С возрастом времени становится все меньше, времени на себя на семью, на работу, на себя, на родителей, на здоровье, на друзей, на музыку. Поэтому, чем старше становишься, тем дороже становится для меня время", - откровенно признался Влад.

Поклонники полностью разделили мнение певца. Они восхитились мудростью его суждений и умением расставлять приоритеты.

&quot;Дороже всего на свете!&quot; Топалов сделал трогательное признание о самом важном в жизни

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

  • Правильные слова мужчины! Здорово!
  • Я с тобой полностью согласна. С возрастом становишься мудрее и начинаешь ценить время, которого не хватает
  • Все верно, все в точку
  • Влад! Вы представить себе не можете как вы правы!!!! Жена и сын, любовь и ваши счастливые глаза
  • Здорово сказал. Прям в точку. И это на самом деле так
  • Ну молодец, что к этому пришел, сам, сейчас, а не еще через лет 20. Берегите что есть, реализуйте свое время и будьте счастливы со своими близкими
  • Согласна с каждым словом

Скриншот комментариев

Кстати, Влад Топалов очаровал видео с сыном, но кадры вызвали споры среди поклонников певца.

Такая счастливая: Регина Тодоренко очаровала солнечными кадрами с Сицилии Счастливая Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по Вероне
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь