"Ощущаю себя, как сольная певица": Дорофеева сделала неожиданное признание

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, после того, как ее партнер по дуэту Алексей Завгородний (Позитив) выступил сольно, ответила на слухи о начале сольной карьеры.

Когда Катя Осадчая для своей программы "Світське життя" задала вопрос, не задело ли это звезду, она ответила:

"У меня тот же вопрос, как раз после того, как Позитив в Палаце спорта на M1 Music Awards спел впервые сольную песню. У меня такого не было, у меня были только дуэты!".

На что Позитив подчеркнул: "Да, дуэты: один, второй, третий".

"Время и Стекло" (Фото: Кадр из сюжета)

После чего Осадчая спросила, готова ли Дорофеева к начале сольной карьеры и отметила тот факт, что Настя Каменских после распада группы "Потап и Настя" получила награду "Певица года".

"Я просто ощущаю себя в группе "Время и Стекло" как сольная певица, и рядом со мной сольный певец. Если бы со мной девушка была, я бы не выдержала столько лет, это стопроцентно. Потому что все артисты очень амбициозные. А тут у нас двойная сила. Если я все же решу быть в сольном проекте, то думаю, что это очень сложно, это реально все самой", - ответила певица.

"Время и Стекло" (Фото: Кадр из сюжета)

Кроме того, Катя Осадчая напомнила Наде Дорофеевой, что та и сама пишет песни, которые не исполнятся и пишутся "в стол".

"Я не знал об этом!" - отрезал Позитив, на что Дорофеева ответила:

"Все он прекрасно знал! И до время группы "Время и Стекло" я писала песни. И когда я пришла в группу, увидела как Потап пишет их, я поняла, что ничего не умею, и прекратила это делать где-то на лет пять, где-то до песни "505", когда мы втроем написали эту песню. И все эти годы я набиралась опыта. Ранее, когда я начала бросать Потапу "темки", он слушал и говорил: "Ну... Неплохо", и мы их не делали", - поделилась звезда.

Напомним, ранее Дорофеева и Дантес "развеяли" подозрения в сети о том, что они хотят развестись.