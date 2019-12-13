"Дополняете друг друга": Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная парочка отправилась в город у моря

Катя Осадчая недавно пожаловалась в сети, что декабрь - очень напряженное время для артистов и ведущих. Телеведущая уже активно снимается в 10-м сезоне популярного вокального шоу Голос Країни на канале “1+1” и покорила выбором наряда для первого выпуска. А сейчас она вместе с мужем Юрием Горбуновым уехала в Одессу - скорее всего, также по работе.

Звездная парочка уже успела погулять по городу у моря и сходить перекусить. На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым и нежным селфи с женой, на котором они запечатлены на фоне знаменитого памятника дюку де Ришелье в ценре.

Катя и Юрий оделись по погоде - в теплые куртки и шапки. Также Осадчая по своему обыкновению обошлась без макияжа - ведущая часто так делает во время отдыха, поездок и прогулок, не связанных с работой, восхищая своей естественной красотой.

"Дюку не звикати що до нього спинами стоять", - прокомментировал снимок ведущий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики не смогли остаться в стороне и оставили умиленные отзывы такому милому кадру, отмечая, что Катя и Юра смотрятся очень гармонично и даже чем-то похожи друг на друга.

Неймовірна пара! Обожнюю вас! Ви так доповнюєте один одного!

На работу или на отдых?

Стали очень похожи,,, парочка огонь

Вітаємо в нашому місті

Гарна пара ви дуже схожі один на одного

Шикарное фото

Ласкаво просимо

Шапка у Катерины не вписывается в образ

Прекрасна пара !!!

Ух ты, любимая наша Одесса и любимая наша пара ведущих!

Ви такая красивая пара

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.