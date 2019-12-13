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"Дополняете друг друга": Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 16:56
"Дополняете друг друга": Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная парочка отправилась в город у моря

Катя Осадчая недавно пожаловалась в сети, что декабрь - очень напряженное время для артистов и ведущих. Телеведущая уже активно снимается в 10-м сезоне популярного вокального шоу Голос Країни на канале “1+1” и покорила выбором наряда для первого выпуска. А сейчас она вместе с мужем Юрием Горбуновым уехала в Одессу - скорее всего, также по работе.

Звездная парочка уже успела погулять по городу у моря и сходить перекусить. На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым и нежным селфи с женой, на котором они запечатлены на фоне знаменитого памятника дюку де Ришелье в ценре.

Катя и Юрий оделись по погоде - в теплые куртки и шапки. Также Осадчая по своему обыкновению обошлась без макияжа - ведущая часто так делает во время отдыха, поездок и прогулок, не связанных с работой, восхищая своей естественной красотой.

"Дюку не звикати що до нього спинами стоять", - прокомментировал снимок ведущий.

&quot;Дополняете друг друга&quot;: Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики не смогли остаться в стороне и оставили умиленные отзывы такому милому кадру, отмечая, что Катя и Юра смотрятся очень гармонично и даже чем-то похожи друг на друга.

  • Неймовірна пара! Обожнюю вас! Ви так доповнюєте один одного!
  • На работу или на отдых?
  • Стали очень похожи,,, парочка огонь
  • Вітаємо в нашому місті
  • Гарна пара ви дуже схожі один на одного
  • Шикарное фото
  • Ласкаво просимо
  • Шапка у Катерины не вписывается в образ
  • Прекрасна пара !!!
  • Ух ты, любимая наша Одесса и любимая наша пара ведущих!
  • Ви такая красивая пара

&quot;Дополняете друг друга&quot;: Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.

Милая девчушка: Катя Осадчая поразила цветущей внешностью на съемках Голос Країни Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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