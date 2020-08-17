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Уже дома: Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой

Понедельник 17 августа 2020 13:32
Уже дома: Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой
ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Счастливые родители уже наслаждаются домашним уютом

Украинская певица Alyoshа (Елена Тополя) на днях стала многодетной мамой - 15 августа она родила дочь в одном из роддомов Киева. Звезда тут же показала первое фото с малышкой и поделилась, что они с мужем назвали ее Мария. Засиживаться в больничных стенах она не стала и уже на следующий день выписалась из роддома домой.

Супруг Алены, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя поделился милым семейным фото, сделанным уже дома. Кроме двух сыновей Марка и Романа, которые с нетерпением ждали возвращения мамы и знакомства с младшей сестричкой, в гости приехали бабушки и дедушки – родители Алены и Тараса. Всех их можно увидеть на снимке.

При этом старшие братья с ходу включились в заботу о новорожденной Маше.

Уже дома: Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой

Тарас Тополя умилил семейным фото с женой Alyosha и их тремя детьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію. Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно!" – подписал фото Тарас.

В комментариях подписчики еще раз поздравили звездным родителей с прибавлением в семействе и засыпали душевными пожеланиями.

  • Дивитися на вашу чудову сім'ю так само приємно,як і слухати ваші пісні!
  • Щиро вітаю! Ростіть здоровенькі і щасливі!!!
  • Мої вітання, нехай крихітка росте здорова та щаслива
  • Супер! Будет пацанка! 2 брата! Держитесь пацаны в садике и школе!
  • Поздравляю вас. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, любви. Вы классные. Мы вас любим
  • Маруся як гарно
  • Щирі вітання,нехай росте здорова
  • Поздравляем здоровя Вашей семье!!!
  • Щирі вітання ! Щасливої долі та здоров'ячка
  • Марійка, як квіточка в росі та сонці, буде рости в татовому та братньому коханні))

Уже дома: Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой

Скриншот комментариев

Напомним, 15 августа Alyosha в третий раз стала мамой и тут же рассекретила имя новорожденной доченьки - Мария.

Мы также писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.

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