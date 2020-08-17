Уже дома: Тарас Тополя растрогал семейным фото с Alyosha и их новорожденной дочкой

Счастливые родители уже наслаждаются домашним уютом
Украинская певица Alyoshа (Елена Тополя) на днях стала многодетной мамой - 15 августа она родила дочь в одном из роддомов Киева. Звезда тут же показала первое фото с малышкой и поделилась, что они с мужем назвали ее Мария. Засиживаться в больничных стенах она не стала и уже на следующий день выписалась из роддома домой.
Супруг Алены, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя поделился милым семейным фото, сделанным уже дома. Кроме двух сыновей Марка и Романа, которые с нетерпением ждали возвращения мамы и знакомства с младшей сестричкой, в гости приехали бабушки и дедушки – родители Алены и Тараса. Всех их можно увидеть на снимке.
При этом старшие братья с ходу включились в заботу о новорожденной Маше.
Тарас Тополя умилил семейным фото с женой Alyosha и их тремя детьми (фото: instagram.com/tarastopolia)
"Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію. Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно!" – подписал фото Тарас.
В комментариях подписчики еще раз поздравили звездным родителей с прибавлением в семействе и засыпали душевными пожеланиями.
Скриншот комментариев
Напомним, 15 августа Alyosha в третий раз стала мамой и тут же рассекретила имя новорожденной доченьки - Мария.
Мы также писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.