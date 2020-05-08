Дома или в аду: Влад Топалов заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе

Влад Топалов после недавнего скандала с Региной Тодоренко старается чаще выходить на связь с поклонниками и постепенно возвращаться в спокойный режим жизни. Напомним, что буквально пару недель назад телеведущая попала в громкий скандал из-за своего высказывания о жертвах домашнего насилия. После обрушившейся “волны хейта” Регина на какое-то время решила не выходить в соцсети. В это время Тодоренко готовила фильм о проблеме домашнего насилия! Тем временем Влад Топалов в свете недавних событий стал чаще делиться философскими рассуждениями о смысле жизни и человеческой природе. Он даже записал эмоциональную “исповедь-обращения”. И задался вопросом, откуда в людях столько ненависти. Новый пост Влад посвятил вопросу ожидания в жизни.

Музыкант опубликовал фото, на котором умиротворенно отдыхает на балконе дома. Топалов отметил, что люди постоянно находятся в ожидании чего-то, забывая наслаждаться текущим моментом.

“Иногда нужно просто сесть, откинуться и помолчать. Дать своей внутренней энергии восстановиться, накопиться и двигаться дальше! Мы не всегда чувствуем, когда это необходимо сделать.Я, нe тaк дaвнo, пoнял oднy стpaшную вeщь: вcя жизнь равняется слoвy "жди". Ты всё время что-то ждёшь. Ждёшь, пока ocтынeт кoфe. Ждёшь лето, Hoвый Гoд, кoгдa yпадёт acтероид и когда твоя кошка наконец нажрется. Ты ждёшь сообщения в Фэйcбyке и звонка на телефон”, — заметил Топалов.

Также музыкант отметил, что возраст в этом вопросе никакой роли не играет. Мы одинаково находимся в “режиме ожидания”, как в детстве, так и в старости.

“Не важно сколько тебе — тридцать, семьдесят или пять. В сорок ты ждешь жену с работы, а в пять, когда мама заберёт с садика. И всё ждёшь и ждёшь: зарплату, окончание фильма, у моря погоды, когда уйдут лишние килограммы, а придут седые волосы. Ждёшь победу над своими страхами и поражение конкурента. Ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждёшь подарка и просто доброго слова. Ждёшь подвоха и трамвай. Ждёшь доставку пиццы и окончания рабочего дня. И опять ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждут все, всего и всегда. И даже полковник ждёт письма, хотя ему никто не пишет. Но самое сладкое, что кто-то ждёт и тебя. Не потому, что от тебя что-то нужно, а просто ждёт, потому, что ты есть. Не важно где тебя ждут: в сети, дома, или в аду”, — подытожил певец.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Фолловеры Влада также поспешили оставить свои отзывы под его новым “мощным” постом:

“Нужно не ждать, а наслаждаться моментом”

“Во бомбануло Влада!! Села. Перезагрузилась”

“Вы счастливый, вас всегда ждут и будут ждать, и вам есть кого ждать. Мы ждём новых песен от вас”

“Очень важные и правильные слова! Удачи в творчестве”

“Счастье - это когда все дома, ну и когда тебя ждут”

“Очень правильные слова, молодец”

"Ждём у моря погоды"... так и проходит наша жизнь”

“Всё правильно. Главное кого ждёшь и кто тебя ждёт. Вот так и жизнь проходит”

“Занятная мысль. Самое сладкое перекрывает все остальное жду'”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, ранее Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети.