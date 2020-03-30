Долой стереотипы: молодая невеста Виктора Павлика дала советы парам с большой разницей в возрасте

Девушка отметила, что ей очень повезло с понимающей мамой
Певец Виктор Павлик и его молодая невеста, 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова были вынуждены остановить подготовку к свадьбе из-за разразившейся пандемии коронавируса и введенного в стране карантина. Согласно правилам, пара остается дома и развлекается как может. К примеру, Екатерина в появившееся свободное время стала много готовить, а также смотрит фильмы и ТВ. Кроме того, она общается с поклонниками в сети и недавно откровенно выразила свое мнение о пластических операциях.
К слову, 29-летняя разница в возрасте с избранником Репяхову совершенно не смущает. В новой публикации в своем Instagram она поделилась милым домашним фото с Павликом - артист сидит за столом с гитарой в руках, а невеста стоит позади него и нежно обнимает за плечи.
Екатерина призналась, что ей очень повезло с понимающей мамой, которая нормально восприняла новость о возрасте ее жениха, а также дала советы парам, у которых тоже большая разница в возрасте.
Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
"О разнице в возрасте. Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. (Ого, звучит круто! Можно менять текст в шапке профиля). ⠀
Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести помягче. Б-г меня наградил самой лучшей мамой в мире. Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами. Многие предпочитают быть в толпе скрывая свои истинные чувства, боясь столкнутся с непониманием, но помните, нам не скрыться от самих себя.
А социум всегда будет заставлять мыслить по шаблону", - поделилась невеста 54-летнего певца.
Подписчики благодарят Екатерину за такие правильные слова и делятся своими историями в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)
Ранее Виктор Павлик ответил хейтерам в сети, которые упрекнули его из-за существенной разницы в возрасте с молодой возлюбленной.