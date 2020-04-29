Долой каноны: невеста Холостяка-9 Квиткова показала свадебное платье

Даша Квиткова и Никита Добрынин, как и другие звезды украинского шоу-бизнеса, проводят карантин на домашней самоизоляции. При этом участники шоу Холостяк-9 определенно не скучают! Никита и Даша едва ли не каждый день тренируются, также устраивают совместные готовки. А еще им не дает заскучать новый любимчик — котенок по кличке Каспер. Напомним, что буквально пару недель назад Добрынин решил порадовать любимую и подарил ей котенка, о котором она давно мечтала и даже думала, что в их доме его никогда не будет! Ведь Никита больше любит собак… Тем временем парочка также активно готовится к свадьбе. К сожалению, торжество пришлось перенести из-за коронавируса. Однако от церемонии росписи Даша и Никита не отказались!

Кроме того, Даша уже почти пошила свадебное платье! Чем блогер поспешила похвастаться в разделе сториз на своей instagram-страничке.

Так, Даша отметила, что роспись с Никитой состоится 20 мая, как и было запланировано. А вот уже почти что готово. И судя по всему красотка решила отказаться от платья в пол с пышной юбкой. В разделе сториз Квиткова продемонстрировала свой свадебный наряд в процессе пошива.

Белоснежное платье оголяет плечи, а также ножки! Также оно украшено интересным декоративный решением — оригинальной вставкой из блестящей белой ткани. В общем, Даша будет очень яркой невестой.

Также победительница Холостяк-9 уточнила, что свадебное платье ей отшивает то же ателье, где она заказывала свой восхитительный наряд для красной дорожки на Кинофестивале в Одессе в июле 2019 года. Тогда Даша и Никита были одной из самых эффектных и изысканных пар вечера. Которые, к тому же, соблюли дресс-код. Добрынин выбрал черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. А вот Даша блистала в вечернем платье в пол с пышной юбкой и шлейфом. Платье нежно-розового оттенка также выгодно подчеркивало зону декольте “холостячки”. А вот длинные волосы Квиткова собрала в вечернюю прическу, выпустив пару прядей.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее Холостяк 9 встал на защиту Тодоренко после скандала со словами о насилии.