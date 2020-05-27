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Долгожданная коллаборация: Michelle Andrade и Артем Пивоваров выпустили совместный ремикс

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 12:49
Долгожданная коллаборация: Michelle Andrade и Артем Пивоваров выпустили совместный ремикс
Michelle Andrade и Артем Пивоваров выпустили совместный ремикс

Трек уже доступен на всех музыкальных площадках страны

27 мая Артем Пивоваров и Michelle Andrade презентовали ремикс на синглы «Дом» и «PROUD». Время самоизоляции стало временем креатива и экспериментов. Под волну творческих экспириансов попали Артём и Michelle, создав первую коллаборацию. Тизером совместной работы PROUD/Дом послужило домашнее видео артистов в соцсетях, которое вызвало восторженные отзывы их слушателей.

«После получения множества позитивных отзывов на нашу домашнюю коллаборацию с Мишель, мы захотели сделать что-то ещё. Уже сегодня вы можете услышать ремикс на наши песни «Дом» и «PROUD». По моему мнению, этот трек стал «глотком воздуха», в нём смысл наших песен только усилился», – рассказал Артём.

«Мы поняли, что объединение «PROUD» и «Дом» наполнит обе песни новыми месседжами. В этом ремиксе мы красиво звучим и по-особенному раскрываемся», – поделилась Michelle.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины песнипевец
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