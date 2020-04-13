Догулялась: Тоня Матвиенко призналась, как отец отреагировал на ее раннюю беременность

Нина и Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба артистки)

Отец очень переживал за свою звездную дочку

Эксклюзивно для рубрики «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная певица Тоня Матвиенко приоткрыла завесу личной жизни. В откровенном интервью звезда рассказала об одном из важнейших мужчин в жизни – отце, а тот в свою очередь признался, из-за чего может прикрикнуть на дочь и как поддерживает ее в сложных ситуациях.

Все знают ее маму, но и папа у Тони Матвиенко непростой. Петр Гончар на собственном опыте знает, каково это – быть мужем народной артистки Нины Матвиенко и отцом известной певицы. Мужчина признается – привык к такой жизни и находит в ней кучу плюсов. Дочь любит, но был нелегкий момент, когда мужчина пожалел, что позволял дочери все, чего бы та не пожелала. Потому что когда Тоне исполнилось 17-ть лет, она безумно влюбилась и, по неосторожности, забеременела.

«Ну мама сразу очень хорошо отнеслась, а папа такой: «Догулялась!» Потом успокоился, пришел, обнял меня, а уже утром мне фреш в постель принес», – вспоминает певица Тоня Матвиенко в программе «Ранок з Україною».

Тогда Петр очень переживал за дочь. Но успокоился в тот момент, когда убедился – Тоня счастлива и у нее все прекрасно получается. Именно тогда отец стал для певицы не только наставником и советчиком, но и лучшим другом. Ему первому она рассказала, что хочет развестись.

«Все время говорила мне, что разлюбила и не может так жить, я говорил, что в любое время двери нашего дома открыты», – рассказал отец Тони Матвиенко Петр Гончар.

Тоня вернулась домой. И начала новую жизнь и новую карьеру. Когда Матвиенко сидела в декрете, получила перспективную специальность – пиарщик. Но проработав несколько лет, поняла – это не ее. И вернулась к музыке, получила музыкальное образование, а впоследствии стала солисткой камерного оркестра. В начале музыкальная карьера Тони шла не очень гладко. А в прессе еще и постоянно распускали слухи о ее личной жизни. После романа Тони с тогда еще женатым Арсеном Мирзояном чего только не писали. Петр Иванович не верил никаким оскорбительным заголовкам о дочке. Он всегда знал – она самый открытый, искренний человек в мире и не способна на коварство.

«Я все списываю на любовь. И, мне кажется, здесь только сердце решает, – комментирует Петр Гончар в эфире канала «Украина». И добавляет, он знает, как вытащить дочь из непростых ситуаций. – Могу ссориться, когда она падает духом, плачет – вот тогда могу ее ругать. Ну, конечно, как ссорюсь, уговаривая, что надо держаться, переживем, все будет окей. Бывает моментами могу прикрикнуть до истерики».

Певица же замечает – такие ситуации ей часто помогали. И хотя все всегда сравнивают Тоню с ее мамой, Ниной Митрофановной, певица признается – на самом деле она больше похожа на папу. И очень этим гордится!