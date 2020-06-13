Догоняешь! Виктор Павлик очень неординарно поздравил свою жену-именинницу

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Жена-именинница певца, показала, как проводит свой день рождения

Виктор Павлик и его избранница Екатерина Репяхова на днях сообщили новость – пара официально стала мужем и женой. Произошло єто еще 29 мая, но молодожены признались лишь спустя 12 дней, 10 июня – именно на эту дату было назначено пышное торжество, на каратин не позволил певцу и его избраннице осуществить планы. Теперь свадьбу пара перенесла на август в надежде, что ситуация с пандемией коронавируса в мире уладится. Но свадьба – не единственное приятное событие последних дней. Так, 13 июня Екатерина празднует день рождения – в этом году ей исполнилось 26 лет.

Виктор написал оригинальное поздравление для жены и разместил его текст в Intastories.

"Моя старушенція розміняла друге четвертоліття. Кохана, вітаю, наздоганяєш!" - с юмором поздравил жену Виктор в сториз.

Виктор Павлик с юмором поздравил жену с днем рождения ( фото: instagram.com/viktorpavlik)

В сториз Екатерина показала, как встретила свой день рождения и что получила в подарок от любимого. По такому случаю пара решила полетать на вертолете. Виктор сел возле пилота, а именинниц расположилась за его спиной. Пара посмотрела с высоты птичьего полета на окрестности Киевской области.

"Счастлива", – подписала кадр с мужем из кабины вертолета Екатерина. "Малыш, любимая! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья и здоровья, успехов в любви и многая лета", - пропел последнюю строчку певец, протянув жене, которая осталась за кадром, букет цветов.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик полетали на вертолете ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Мы в свете событий, но жизнь нашу оставим за кадром. Пусть никто не узнает, как мы проживаем закаты, окутаны тайной домыслов и загадок, но есть одна правда – мы не делимы как атом", - поэтично подписала счастливое фото с мужем именинница.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик позировала вместе в день рождения жены певца ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее Екатерина Репяхова рассказала о материальном положении пары и совместном быте.

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Автор: Lite