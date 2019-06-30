"Догоним медовый отпуск": Потап поделился планами на отдых с Каменских

Потап и Настя Каменских, которые сыграли пышную свадьбу 23 мая, были вынуждены прервать свой медовый месяц раньше времени из-за рабочего графика. Отметим, что после церемонии молодожены отправились в Турцию, где наслаждались отдыхом на пляже и гастрономическими изысками - продюсер даже признался, что слегка располнел после этого. В интервью "Светской жизни" Потап признался, что они с Настей планируют еще раз отправиться отдыхать.

По словам артиста, снова получится вырваться не больше чем на неделю.

"Планируем неделю отдохнуть где-то за границей, но мы многое себе не позволяем, потому что надо быть в форме", - признается он.

Фото: Настя Каменских и Потап провели медовый месяц в Турции (instagram.com/kamenskux)

Он также рассказал, почему в первый раз они выбрали для отдыха именно Турцию.

"Очень классно провели время и не пожалели, что выбрали именно эту страну, поскольку она близко, лететь два часа, а времени было очень мало, потому что плотный концертный график, как у меня, так и у Насти. Мы догоним наш медовый отпуск", - рассказывал продюсер.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Также он впервые прокомментировал слухи о беременности Насти, которые активно гуляют в сети и СМИ. Каждый снимок певицы внимательно рассматривается на наличие животика - и он нередко "находится". Потап высказался несколько неоднозначно - не опроверг и не подтвердил данную информацию.

"Пусть всматриваются, такая работа у вас, журналисты", - заявил новоиспеченный муж.

Отметим, что у Потапа уже есть 10-летний сын Андрей от первого брака с Ириной Горовой.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап умилил романтичным фото с Настей Каменских. Счастливые супруги с удовольствием делятся в сети совместными фото, порой даже весьма пикантными.

Также сообщалось, что Настя Каменских стала одним из членов жюри нового сезона популярного шоу X-Фактор на канале "СТБ" и ошеломила глубиной декольте на съемках проекта.