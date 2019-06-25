Дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой в бикини

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Киперман засветила точеную фигуру

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман очень похожа на маму. Внешнюю идентичность артистки и юной красавицы неоднократно отмечали поклонники звезды, называя 18-летнюю девушку копией звездной родительницы. Соня не только похожа на Веру чертами, но и может похвастаться такими же формами, как у исполнительницы, особенно это бросается в глаза на пляжных кадрах. Одно из таких фото появилось на страничке дочери Брежневой в Instagram.

Соня позирует в бикини, демонстрируя во всей красе плавные изгибы и переходы ее модельной фигуры. Она дополнила пляжный лук очками в "леопардовой" оправе.

Судя по подписи к эффектному кадру на английском языке, предыдущий снимок Сони в купальнике был удален без объяснения причин, потому ей пришлось публиковать еще одно пляжное фото, чем девушка несказанно порадовала подписчиков.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Возможно, они не удалят и это", - оставила она красноречивую и лаконичную подпись под жарким фото.

Внешний вид юной красавицы привел в восторг ее фолловеров. Они не скупились на комплименты, нахваливая фигуру дочери звезды.

"Соняша, красивая!", "Абсолютно роскошная!", "Ты такая идеальная!", "Сонь, ты прекрасна", "Красивая фигура", "Вот это да!", "Какая худышка ! Поделись секретом", "Соня, эта тож вау, вау. Ты красоточка просто", - не сдерживали себя восторженные комментаторы.

Скриншот комментариев

В сториз Соня опубликовала еще один не менее горячий снимок. Она позирует в бассейне, вынырнув на половину из воды и оперившись о бортик, а также подставив лицо солнцу.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Кстати, Вера Брежнева специально летала в США выпускной старшей дочери Сони. Певица задержалась на несколько дней в стране, и провела время с любимой девочкой.

Напомним, что дочь Веры Брежневой пленила сеть эффектным образом в коротком топе.