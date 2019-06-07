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Дочь Веры Брежевой восхитила идеальной фигурой в коротком топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 23:07
Дочь Веры Брежевой восхитила идеальной фигурой в коротком топе
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка позировала на фоне буйной зелени

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман может похвастаться эффектной внешностью. Юную красавицу часто сравнивают с ее знаменитой мамой, ведь они и правда похожи как две капли воды. В конце апреля девушка отпраздновала 18-летние в США, где живет и учиться, а совсем недавно – выпускной, на который прилетела ее мама. Соня не часто балует подписчиков в Instagram свежими снимками, о если уж и публикует – то радует своим внешним видом и демонстирует идеальную фигуру.

Так Соня показала фигуру в коротком клетчатом топе, продемонстрировав плоский животик. Току талию и пышный бюст. Девушка подставила лицо солнцу, ее золотые волосы спадают на спину, а на лице нет и грамма косметики.

"Лето уже тут", - коротко и лаконично подписала она снимок в ретро-стиле на фоне буйной зелени.

Дочь Веры Брежевой восхитила идеальной фигурой в коротком топе

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики оценили всю прелесть кадра и, конечно, задарили комплиментами изображенную на нем девушку.

"Красотка", "Секси Соня уже тут", "Соничка красотка", "Как в старом кино", "Принцесса", "Как красиво фото обработала!" - писали комментаторы.

Пока Соя отдыхает и наслаждается природой солнечной Калифорнии, ее мама регулярно балует поклонников свежими эффектными фото. Так, Вера Брежнева опубликовала снимки в боди с пайетками – именно в таком виде она прошлась по центру Киева, а все ради съемок в новом клипе "Я не святая".

Кроме того, Вера Брежнева показала фото со старшей дочерью Валерия Меладзе и рассказала о ее увлечении, которое переросло в свое небольшое дело.

Также Вера Брежнева в воздушном платье вызвала ажиотаж в сети. Она рассказала о сотрудничестве с известным брендом.

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