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Дочь Поляковой похвасталась модным купальником и стройной фигурой в Греции

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2019 - 09:45
Дочь Поляковой похвасталась модным купальником и стройной фигурой в Греции
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка совмещает отдых с учебой в модельной школе

На днях Оля Полякова показала, как они с младшей дочерью Алисой провожали старшую Машу в поездку - 14-летняя девушка отправилась на учебу в модельную школу. Занятия проходят в солнечной Греции под руководством известной модели и ведущей "Топ-модель по-украински" Аллы Костромичевой. На своей странице в Instagram юная манекенщица показала, как она проводит время.

О занятиях моделингом Маша пока ничего не рассказала, зато у нее явно получается совмещать учебу с отдыхом на море. Она опубликовала снимок, на котором позирует в прозразной бирюзовой воде в модном розовом купальнике. Свои красивые длинные волосы девочка оставила распущенными. На фото попала также радуга, что добавило ему немного сказочной атмосферы.

Дочь Поляковой, которая ранее рассказывала, как ей удалось похудеть, продолжает следить за своей фигурой и восхищает стройными формами.

Дочь Поляковой похвасталась модным купальником и стройной фигурой в Греции

Фото: Маша Полякова в Греции (instagram.com/mashapolyakova)

"Спасибо за нереальный купальник это нечто, благодаря вам я открыла свой пляжный сезон. а вы уже успели побывать на море этим летом??" - написала Маша.

Ее многочисленные подписчики поспешили оставить восхищенные комплименты ее фигуре и красоте и рассказать о своем лете.

  • Моя любимая крпсотуличка на фоне моря и радуги
  • Очень красивая 
  • Красивый Купальник! 
  • Не купальник украшает тебя! А ты украшаешь купальник, очень красивая и фугура у тебя ТОПЧИК 
  • Машуня ты супер:-) настоящая!!! круче Мамы )))
  • Вам очень идёт, нереальная красотка
  • Машенька ты хорошенькая, миленькая,кукляшка 
  • Бомбезная 
  • Ти класна
  • Волосы длинные класс
  • Очень красивая и утонченная
  • Очаровашка
  • Красотка!Удачи в лагере)
  • У тебя очень красивая фигура
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери Маши в сети. Некоторые пользователи сети раскритиковали вокальные данные девочки, не стесняясь в выражениях.

Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.

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